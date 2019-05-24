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Как перехитрить дикое животное? Чемпионат Европы среди вабильщиков оленя прошёл под Верхнедвинском
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 мая под Верхнедвинском собрались любители поохотиться. Здесь прошел чемпионат Европы среди вабильщиков оленя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вабильщик – от белорусского «вабіць», то есть привлекать. С помощью специальных предметов – труб, ракушек, горнов – надо перехитрить животное и заставить выйти его на зов.
Соревнуются в мастерстве 13 команд. Это охотники из Франции, Германии, Бельгии, Чехии, Австрии, стран Балтии и других. Чемпионат Европы проходит в Беларуси во второй раз.
Кристиан Хике, участник чемпионата Европы среди вабильщиков оленя (Германия):
Оскар Трэйлих, участник чемпионата Европы среди вабильщиков оленя (Латвия):
И сегодня же здесь прошел конкурс среди охотников-любителей. Почти два десятка команд со всех уголков Беларуси сражались за звание лучших. Заезд по бездорожью на велосипедах, скоростное преодоление водной преграды и стрельба по мишеням.
Нескучно было и гостям праздника. Надувные горки, стрельба из лука, катание на лошадях, выставка охотничьих собак. И, конечно, никто не уехал голодным. Дегустация шурпы – фирменного блюда охотников – обязательная часть программы.
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Новости Беларуси. 25 мая под Верхнедвинском собрались любители поохотиться. Здесь прошел чемпионат Европы среди вабильщиков оленя, сообщили в программе Новости «24...
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