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Как перехитрить дикое животное? Чемпионат Европы среди вабильщиков оленя прошёл под Верхнедвинском

25.05.2019 22:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 мая под Верхнедвинском собрались любители поохотиться. Здесь прошел чемпионат Европы среди вабильщиков оленя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вабильщик – от белорусского «вабіць», то есть привлекать. С помощью специальных предметов – труб, ракушек, горнов – надо перехитрить животное и заставить выйти его на зов.

Как перехитрить дикое животное? Чемпионат Европы среди вабильщиков оленя прошёл под Верхнедвинском

Как перехитрить дикое животное? Чемпионат Европы среди вабильщиков оленя прошёл под Верхнедвинском

Как перехитрить дикое животное? Чемпионат Европы среди вабильщиков оленя прошёл под Верхнедвинском

Как перехитрить дикое животное? Чемпионат Европы среди вабильщиков оленя прошёл под Верхнедвинском

Соревнуются в мастерстве 13 команд. Это охотники из Франции, Германии, Бельгии, Чехии, Австрии, стран Балтии и других. Чемпионат Европы проходит в Беларуси во второй раз.

Как перехитрить дикое животное? Чемпионат Европы среди вабильщиков оленя прошёл под Верхнедвинском

Кристиан Хике, участник чемпионата Европы среди вабильщиков оленя (Германия):
Беларусь очень отличается от Германии: дикие животные, которых видел своими глазами, природа вокруг. И для меня это очень здорово, поскольку много-много дикой природы. В Германии ее гораздо меньше – больше городов. Беларусь – прекрасная страна, я удивлен.

Как перехитрить дикое животное? Чемпионат Европы среди вабильщиков оленя прошёл под Верхнедвинском

Оскар Трэйлих, участник чемпионата Европы среди вабильщиков оленя (Латвия):
У вас очень большие хозяйства. У нас, в Латвии, поменьше, но у нас по клубам всё это разделено. Мы добываем оленей больше. У нас очень хорошая генетика оленей и очень много особей.

Как перехитрить дикое животное? Чемпионат Европы среди вабильщиков оленя прошёл под Верхнедвинском

И сегодня же здесь прошел конкурс среди охотников-любителей. Почти два десятка команд со всех уголков Беларуси сражались за звание лучших. Заезд по бездорожью на велосипедах, скоростное преодоление водной преграды и стрельба по мишеням.

Нескучно было и гостям праздника. Надувные горки, стрельба из лука, катание на лошадях, выставка охотничьих собак. И, конечно, никто не уехал голодным. Дегустация шурпы – фирменного блюда охотников – обязательная часть программы.

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском

Как перехитрить дикое животное? Чемпионат Европы среди вабильщиков оленя прошёл под Верхнедвинском

Люди в материале: Кристиан Хике, Оскар Трэйлих
 
 
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Новости Беларуси. 25 мая под Верхнедвинском собрались любители поохотиться. Здесь прошел чемпионат Европы среди вабильщиков оленя, сообщили в программе Новости «24...
 
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