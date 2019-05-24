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То, что видели на картинках, получат в руки. Началась выдача аккредитаций и комплектов экипировки волонтёрам II Европейских игр

25.05.2019 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В международном экипировочном и аккредитационном центре II Европейских игр 25 мая началась выдача аккредитаций и комплектов экипировки волонтерам будущего мультиспортивного форума, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

То, что видели на картинках, получат в руки. Началась выдача аккредитаций и комплектов экипировки волонтёрам II Европейских игр

То, что видели на картинках, получат в руки. Началась выдача аккредитаций и комплектов экипировки волонтёрам II Европейских игр

Добровольным помощникам в проведении игр, прошедшим отбор и назначенным на те или иные позиции в различных функциональных направлениях, выдаются универсальные предметы одежды – трикотажные куртки, брюки-шорты, ветровки, рубашки-поло и другие вещи, которые прочно войдут в их гардероб в самое ближайшее время.

В дирекции Фонда «Дирекция II Европейских игр-2019» отмечают, что выдача аккредитаций и экипировки – один из важных пунктов в волонтерской программе.

То, что видели на картинках, получат в руки. Началась выдача аккредитаций и комплектов экипировки волонтёрам II Европейских игр

Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтерами Фонда «Дирекция II Европейских игр-2019»:
Это важный момент для нас, что игры начинается, для нас уже всё началось. И это очень важный момент для них, потому что то, что они видели на картинках два года, сегодня они получат в руки.

То, что видели на картинках, получат в руки. Началась выдача аккредитаций и комплектов экипировки волонтёрам II Европейских игр

Дарья Бородын, волонтер II Европейских игр:
Мне нравится форма, во-первых, потому что она яркая и удобная.

Всего на II Европейских играх будет задействовано 8 тысяч волонтеров. Сами соревнования пройдут с 21 по 30 июня.

То, что видели на картинках, получат в руки. Началась выдача аккредитаций и комплектов экипировки волонтёрам II Европейских игр

Люди в материале: Надежда Анисовец, Дарья Бородын
 
 
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Новости Беларуси. В международном экипировочном и аккредитационном центре II Европейских игр 25 мая началась выдача аккредитаций и комплектов экипировки...
 
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