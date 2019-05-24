То, что видели на картинках, получат в руки. Началась выдача аккредитаций и комплектов экипировки волонтёрам II Европейских игр

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В международном экипировочном и аккредитационном центре II Европейских игр 25 мая началась выдача аккредитаций и комплектов экипировки волонтерам будущего мультиспортивного форума, сообщили в программе «СТВ-Спорт».









Добровольным помощникам в проведении игр, прошедшим отбор и назначенным на те или иные позиции в различных функциональных направлениях, выдаются универсальные предметы одежды – трикотажные куртки, брюки-шорты, ветровки, рубашки-поло и другие вещи, которые прочно войдут в их гардероб в самое ближайшее время.

В дирекции Фонда «Дирекция II Европейских игр-2019» отмечают, что выдача аккредитаций и экипировки – один из важных пунктов в волонтерской программе.





Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтерами Фонда «Дирекция II Европейских игр-2019»:

Это важный момент для нас, что игры начинается, для нас уже всё началось. И это очень важный момент для них, потому что то, что они видели на картинках два года, сегодня они получат в руки.





Дарья Бородын, волонтер II Европейских игр:

Мне нравится форма, во-первых, потому что она яркая и удобная.

Всего на II Европейских играх будет задействовано 8 тысяч волонтеров. Сами соревнования пройдут с 21 по 30 июня.



