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«Наконец-то ушли от «мёртвой точки». Тренер ФК «Городея» о победе над «Минском» в ЧБ по футболу

25.05.2019 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 мая продолжился 9-й тур чемпионата Беларуси по футболу «Беларусбанк – высшая лига», сообщили в программе «СТВ-Спорт». По-прежнему не знает вкуса побед футбольный клуб «Минск».

«Горожане» принимали сегодня «Городею» и крупно уступили – 0:3. В первом тайме «сахарные» отличились всего один раз, а во втором отрезке игры гости еще дважды находили пути к воротам соперника. «Городея» набирает три очка и одерживает свою вторую викторию подряд.

«Наконец-то ушли от «мёртвой точки». Тренер ФК «Городея» о победе над «Минском» в ЧБ по футболу

«Наконец-то ушли от «мёртвой точки». Тренер ФК «Городея» о победе над «Минском» в ЧБ по футболу

«Минск» же под руководством Андрея Разина после девяти матчей в чемпионате пять раз сыграл вничью и четыре раза терпел поражения. Как итог – минчане остаются на предпоследней строке турнирной таблицы.

«Наконец-то ушли от «мёртвой точки». Тренер ФК «Городея» о победе над «Минском» в ЧБ по футболу

Сергей Яромко, главный тренер ФК «Городея»:
Что касается непосредственно игры, я думаю, что наша команда практически полностью выдержала тот план, который был на их игру. Поэтому победа закономерная. Радует, что мы наконец-то ушли от «мертвой точки» – ноль забитых или один забитый.

В Мозыре «Славия» встречается с еще одним аутсайдером «вышки» – минским «Торпедо». Там идет второй тайм, счет – 1:0 в пользу хозяев. Результат этого матча на ваших экранах.

Завершится тур 25 мая в Бресте поединком между «Динамо» и «Неманом».

«Наконец-то ушли от «мёртвой точки». Тренер ФК «Городея» о победе над «Минском» в ЧБ по футболу

Люди в материале: Сергей Яромко
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 25 мая продолжился 9-й тур чемпионата Беларуси по футболу «Беларусбанк – высшая лига», сообщили в программе «СТВ-Спорт». По-прежнему не знает вкуса...
 
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