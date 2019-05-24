|
«Наконец-то ушли от «мёртвой точки». Тренер ФК «Городея» о победе над «Минском» в ЧБ по футболу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 мая продолжился 9-й тур чемпионата Беларуси по футболу «Беларусбанк – высшая лига», сообщили в программе «СТВ-Спорт». По-прежнему не знает вкуса побед футбольный клуб «Минск».
«Горожане» принимали сегодня «Городею» и крупно уступили – 0:3. В первом тайме «сахарные» отличились всего один раз, а во втором отрезке игры гости еще дважды находили пути к воротам соперника. «Городея» набирает три очка и одерживает свою вторую викторию подряд.
«Минск» же под руководством Андрея Разина после девяти матчей в чемпионате пять раз сыграл вничью и четыре раза терпел поражения. Как итог – минчане остаются на предпоследней строке турнирной таблицы.
Сергей Яромко, главный тренер ФК «Городея»:
В Мозыре «Славия» встречается с еще одним аутсайдером «вышки» – минским «Торпедо». Там идет второй тайм, счет – 1:0 в пользу хозяев. Результат этого матча на ваших экранах.
Завершится тур 25 мая в Бресте поединком между «Динамо» и «Неманом».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 25 мая продолжился 9-й тур чемпионата Беларуси по футболу «Беларусбанк – высшая лига», сообщили в программе «СТВ-Спорт». По-прежнему не знает вкуса...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)