Строевая подготовка, спортивные эстафеты и блиц-игры. Более 200 юных октябрят Гродненщины стали участниками областного этапа спортивно-патриотической игры «Зарничка-2019» 18:15 25 мая 2019

Источник материала: Вороновская газета





Спортивная игра, скорее, напомнила большой праздник.

В этом году масштабный детский проект, который проводит Белорусская республиканская пионерская организация, посвящен 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. На протяжении всей весны маленькие октябрята-зарничники состязались на уровне своих школ и районов. Лучшие по итогам отборочных туров стали участниками областного этапа, который прошел сегодня на базе отдыха «Привал».





Каждая из 16 команд представила свой род войск. Ребята демонстрировали навыки строевой подготовки, участвовали в тематических интеллектуальных блиц-играх, песенных инсценировках и спортивных эстафетах, выполняли творческие задания. Как рассказала председатель областной организации БРПО Анна Саросек, программа спортивно-патриотической игры была продумана так, чтобы каждый ее участник мог проявить себя.





– «Зарничка» воспитывает в ребятах патриотизм и любовь к Родине, приобщает их к спорту и активному здоровому образу жизни, учит работать в команде и, конечно, дарит много новых незабываемых эмоций, – отметила Анна Саросек.

Первое место в областном этапе спортивно-патриотической игры по итогам всех конкурсов заняла команда Ленинского района Гродно. Вторыми стали ребята из Слонимского района. Третьими – октябрята-зарничники, представлявшие Лидский район.









Все призеры награждены дипломами и сладкими подарками.

Абсолютные победители отправятся 6-7 июня в Борисов. Там в одной из воинских частей города пройдет финал республиканского проекта «Зарничка-2019».







Анна РАДЮК

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/