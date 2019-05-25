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Строевая подготовка, спортивные эстафеты и блиц-игры. Более 200 юных октябрят Гродненщины стали участниками областного этапа спортивно-патриотической игры «Зарничка-2019» 18:15 25 мая 2019

25.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Строевая подготовка, спортивные эстафеты и блиц-игры. Более 200 юных октябрят Гродненщины стали участниками областного этапа спортивно-патриотической игры «Зарничка-2019» 18:15 25 мая 2019

Спортивная игра, скорее, напомнила большой праздник.

В этом году масштабный детский проект, который проводит Белорусская республиканская пионерская организация, посвящен 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. На протяжении всей весны маленькие октябрята-зарничники состязались на уровне своих школ и районов. Лучшие по итогам отборочных туров стали участниками областного этапа, который прошел сегодня на базе отдыха «Привал».   

Строевая подготовка, спортивные эстафеты и блиц-игры. Более 200 юных октябрят Гродненщины стали участниками областного этапа спортивно-патриотической игры «Зарничка-2019» 18:15 25 мая 2019

Каждая из 16 команд представила свой род войск. Ребята демонстрировали навыки строевой подготовки, участвовали в тематических интеллектуальных блиц-играх, песенных инсценировках и спортивных эстафетах, выполняли творческие задания. Как рассказала председатель областной организации БРПО Анна Саросек, программа спортивно-патриотической игры была продумана так, чтобы каждый ее участник мог проявить себя.

Строевая подготовка, спортивные эстафеты и блиц-игры. Более 200 юных октябрят Гродненщины стали участниками областного этапа спортивно-патриотической игры «Зарничка-2019» 18:15 25 мая 2019

– «Зарничка» воспитывает в ребятах патриотизм и любовь к Родине, приобщает их к спорту и активному здоровому образу жизни, учит работать в команде и, конечно, дарит много новых незабываемых эмоций, – отметила Анна Саросек.

Первое место в областном этапе спортивно-патриотической игры по итогам всех конкурсов заняла команда Ленинского района Гродно. Вторыми стали ребята из Слонимского района. Третьими – октябрята-зарничники, представлявшие Лидский район.

Строевая подготовка, спортивные эстафеты и блиц-игры. Более 200 юных октябрят Гродненщины стали участниками областного этапа спортивно-патриотической игры «Зарничка-2019» 18:15 25 мая 2019
Строевая подготовка, спортивные эстафеты и блиц-игры. Более 200 юных октябрят Гродненщины стали участниками областного этапа спортивно-патриотической игры «Зарничка-2019» 18:15 25 мая 2019
Строевая подготовка, спортивные эстафеты и блиц-игры. Более 200 юных октябрят Гродненщины стали участниками областного этапа спортивно-патриотической игры «Зарничка-2019» 18:15 25 мая 2019

Все призеры награждены дипломами и сладкими подарками.

Абсолютные победители отправятся 6-7 июня в Борисов. Там в одной из воинских частей города пройдет финал республиканского проекта «Зарничка-2019».

Строевая подготовка, спортивные эстафеты и блиц-игры. Более 200 юных октябрят Гродненщины стали участниками областного этапа спортивно-патриотической игры «Зарничка-2019» 18:15 25 мая 2019
Строевая подготовка, спортивные эстафеты и блиц-игры. Более 200 юных октябрят Гродненщины стали участниками областного этапа спортивно-патриотической игры «Зарничка-2019» 18:15 25 мая 2019

Анна РАДЮК
Фото: Вадим ГОЛОТИК
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Спортивная игра, скорее, напомнила большой праздник. В этом году масштабный детский проект, который проводит Белорусская республиканская пионерская организация,...
 
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