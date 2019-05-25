Жареное мороженое и фаршированные улитки. Фестиваль уличной еды Vulitsa Ezha проходит в Гродно

Источник материала: Вороновская газета





На городском пикнике Vulitsa Ezha можно не только вкусно поесть, но и хорошо отдохнуть.

К слову, фестиваль уличной еды проходит в Гродно второй раз.

В эти выходные на территории ЦСК «Неман» разместился большой фудкорт с уличной едой. Каждый гость фестиваля Vulitsa Ezha может найти блюдо на свой вкус: пицца, бургеры, тако, буритто, фаршированные улитки, жареное мороженое, овощные салаты…













– Городской пикник Vulitsa Ezha проводим в Гродно второй раз. Приезжали первый раз в конце сентября прошлого года и решили, что надо приехать в мае этого. Ведь в прошлом году, несмотря на плохую погоду, мы получили много хороших отзывов. Решили, что Гродно именно тот город, где стоит открыть наш фестивальный сезон, а затем продолжить его в Минске, — рассказал организатор фестиваля Егор Рытвинский.













Фестиваль стритфуда не только знакомит горожан с разнообразной уличной едой, но и создает атмосферу отдыха: игровые площадки для детей, яркие фотозоны, ярмарка подарков «Горошек маркет» с изделиями ручной работы, танцевальные и кулинарные мастер-классы, хорошая музыка и зоны отдыха – все это добавляет красок и дарит хорошее настроение. К слову, продлится фестиваль два дня.





















Диана СИДОРКЕВИЧ

Фото: автора https://grodnonews.by/