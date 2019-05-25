«Таких масок, как в Еремичах, мы даже за границей не видели» (фото)

Источник материала: Полымя

Субботним вечером 25 мая по агрогородку Еремичи гуляли тигр и олень, волк и жираф, степенно выступал зубр. Местные жители и гости агрогородка с восторгом встречали этот зоодесант и снимали его на свои смартфоны. Так второй год подряд Еремичи проводят фестиваль масок «Ярэміцкія маскі запрашаюць».









Яркой вереницей участники фестиваля прошли по улицам Еремичей, приглашая прохожих присоединиться к празднику.





















Сам фестиваль проходил в центре Еремичей, где артистов ждали около сотни зрителей.

Например, Ирина Плескач, которая с семьей приехала в Еремичи из Дзержинска, сказала, что такие маски — явление уникальное. «Такого мы больше нигде не видели, даже за границей, хотя много где побывали», — сказала она.





Особый восторг у детей вызвали участники образцового театра игры ростовых кукол «Куклы для всех» из Дятлово. Кот в сапогах, озорная Маша из мультфильма «Маша и медведь», пират, клоун, поросенок и щенок танцевали вместе с маленькими гостями праздника зажигательные танцы, проводили игры и викторины.









По традиции в фестивале приняли участие и местные артисты из народного любительского объединения «Закрытые лица» под руководством Марии Крень.

77-летняя Мария Петровна Крень хоть по профессии и швея, но всю свою жизнь связала со сферей культуры района. Именно она на протяжении нескольких десятков лет придумывает и создает маски и костюмы самых разных животных: от домашней курицы до африканского жирафа. Под масками — жители Еремичей, неравнодушные люди, в обычной жизни работающие в местном хозяйстве, а в праздники дарящие радость гостям.





Под маской такого оленя находятся два человека. Казалось бы, в таком костюме даже ходить непросто, а этот олень даже танцует.









































Артисты народного театра «Памфлет» из Свислочи воссоздали атмосферу еврейской корчмы начала ХХ века. Сара и Ёзя Гольцман со своими детьми исполнили такие известные хиты, как «Тум балалайка», «Хава нагила». Руководитель коллектива Татьяна Соляхова отметила, что в сатирическом жанре «Памфлет» работает около 30 лет и является дипломантом многих республиканских творческих конкурсов.

























Этого чудесного жирафа Мария Петровна Крень сделала за три недели. «В последнюю ночь перед фестивалем дошивала, — смеется мастер, — очень хотелось, чтобы он сегодня вышел на сцену». В коллекции Марии Крень около сотни самых разных масок зверей: от домашних до экзотических. «Сейчас думаю, кого бы мне еще сотворить, — делится планами женщина, — вроде все уже есть. Но будем придумывать какое-нибудь новое представление, тогда и зверюшку новую придумаем».





Полюбившиеся песни пришедшим на праздник дарили артисты Еремичского Дома культуры.









Все участники фестиваля получили от организаторов дипломы и памятные подарки.

















Еще один сюрприз для зрителей — выступление артистов из Ивья.









Для детей работали аттракционы





можно было нанести аквагрим





послушать сказку и увидеть кукольное представление





узнать у работников районного краеведческого музея о своих известных земляках





купить на память изделие ручной работы





и, конечно, размяться)





Инна ЛЕЙКО

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