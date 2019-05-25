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С 25 мая водители обязаны включать ближний свет фар

25.05.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В это время водителям необходимо ездить с включенным ближним светом фар. Если не соблюдать это требование, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо штрафа до 2 базовых величин (ст. 18.14 ч. 3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь).

Сотрудники ГАИ будут контролировать выполнение ПДД со стороны водителей и пешеходов. Они напоминают, что перевозка детей в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием специальных удерживающих устройств в соответствии с весом и ростом ребенка. За неисполнение данного требования законодательства предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин (ч. 5 ст. 18.14 КоАП). В случае повторного такого нарушения в течение года — штраф от 2 до 8 БВ (ч. 12 ст. 18.14 КоАП).

За 4 месяца 2019 года на территории Минска зарегистрированы 19 ДТП с участием детей в возрасте до 18 лет (из них 5 — по вине ребят), в которых 20 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

Минск-Новости

 
Теги: Минск
 
 
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В это время водителям необходимо ездить с включенным ближним светом фар. Если не соблюдать это требование, предусмотрена административная ответственность в
 
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