С 25 мая водители обязаны включать ближний свет фар

Источник материала: Полымя

В это время водителям необходимо ездить с включенным ближним светом фар. Если не соблюдать это требование, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо штрафа до 2 базовых величин (ст. 18.14 ч. 3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь).

Сотрудники ГАИ будут контролировать выполнение ПДД со стороны водителей и пешеходов. Они напоминают, что перевозка детей в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием специальных удерживающих устройств в соответствии с весом и ростом ребенка. За неисполнение данного требования законодательства предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин (ч. 5 ст. 18.14 КоАП). В случае повторного такого нарушения в течение года — штраф от 2 до 8 БВ (ч. 12 ст. 18.14 КоАП).

За 4 месяца 2019 года на территории Минска зарегистрированы 19 ДТП с участием детей в возрасте до 18 лет (из них 5 — по вине ребят), в которых 20 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

Минск-Новости