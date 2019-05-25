ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смотрите,«Brest Bike Festival International»: в Брест приехали тысячи байкеров из Европы и Азии

25.05.2019 21:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Крупнейший в Беларуси и один из самых известных на постсоветском пространстве мотофестиваль собрал тысячи байкеров из двух десятков стран.

Смотрите,«Brest Bike Festival International»: в Брест приехали тысячи байкеров из Европы и Азии
1 из 8

В воскресенье в Бресте прошел традиционный для конца мая мотопарад: сотни участников «Brest Bike Festival International» проехались по главным городским улицам, где их приветствовали жители города, пишет Белсат.

Колонну байкеров сопровождает ГАИ и машины скорой помощи. Движение транспорта останавливается во время проезда байкеров по центральным улицам Бреста.

Некоторые участники готовятся заранее, выбирают наряды, необычные шлемы, украшают свой транспорт флагами или наклейками.

Маршрут завершился в 13:00 возле Ледового дворца, где начались выступления каскадеров на мотоциклах, а гости фестиваля могли поучаствовать в конкурсах.

Традиционно на брестское празднование в мае приезжает около 10 тысяч человек из более чем 20 стран. В этом году впервые на фестиваль, который проводится уже девятнадцатый раз, приехали около десяти байкеров из Киргизии, зато стало заметно меньше украинских участников.



 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупнейший в Беларуси и один из самых известных на постсоветском пространстве мотофестиваль собрал тысячи байкеров из двух десятков стран.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как я нашел убийц парня в Волковыске. Рассказ из практики экстрасенса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика