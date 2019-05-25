Смотрите,«Brest Bike Festival International»: в Брест приехали тысячи байкеров из Европы и Азии

пишет Белсат. В воскресенье в Бресте прошел традиционный для конца мая мотопарад: сотни участников «Brest Bike Festival International» проехались по главным городским улицам, где их приветствовали жители города,Белсат.





Колонну байкеров сопровождает ГАИ и машины скорой помощи. Движение транспорта останавливается во время проезда байкеров по центральным улицам Бреста





Некоторые участники готовятся заранее, выбирают наряды, необычные шлемы, украшают свой транспорт флагами или наклейками.





Маршрут завершился в 13:00 возле Ледового дворца, где начались выступления каскадеров на мотоциклах, а гости фестиваля могли поучаствовать в конкурсах.





Традиционно на брестское празднование в мае приезжает около 10 тысяч человек из более чем 20 стран. В этом году впервые на фестиваль, который проводится уже девятнадцатый раз, приехали около десяти байкеров из Киргизии, зато стало заметно меньше украинских участников.







