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Защитник сборной Финляндии: Овечкин пытался сломать мне спину

26.05.2019 01:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Защитник сборной Финляндии Оливер Каски прокомментировал эпизод борьбы в начале первого периода, когда ему досталось от нападающего сборной России Александра Овечкина в матче ½ финала ЧМ-2019 (1:0), сообщает «Чемпионат».


Александр Овечкин. Фото: Reuters

— Овечкин пытался сломать мне спину. К счастью, ему не удалось этого сделать, а мы выиграли матч. После такой победы никакой боли не ощущается. С кем предпочтительнее играть в финале? И Канада, и Чехия — хорошие команды, — приводит слова Каски Iltalehti.

В упомянутом финном эпизоде Каски и Овечкин получили обоюдный двухминутный штраф.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В финале ЧМ-2019 в Братиславе сразятся Канада — Финляндия (начало в 21.15 по минскому времени). А до этого за бронзу поспорят Россия — Чехия (16.45).

На групповой стадии в Кошице играли команды из группы «А» (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы «В» (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

 
 
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Защитник сборной Финляндии Оливер Каски прокомментировал эпизод борьбы в начале первого периода, когда ему досталось от нападающего сборной России Александра...
 
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