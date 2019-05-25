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Радио «МИР» отмечает 22 года с начала вещания в Беларуси
26.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Двадцать два года на мирной волне. Радио «МИР» в Беларуси отмечает свой день рождения. В честь праздника сотрудники устроили вечеринку для слушателей не где-нибудь, а в минском аквапарке, передает телеканал «МИР 24».
Радиостанция «МИР» появилась в Беларуси 26 мая 1997 года. Сегодня она вещает по всей стране. Неоднократно «мирная» волна награждалась престижными премиями «Лидер года» и «Продукт года».
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За это время «мирная» волна неоднократно награждалась престижными премиями «Лидер года» и «Продукт года».
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