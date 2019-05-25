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Радио «МИР» отмечает 22 года с начала вещания в Беларуси

26.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Двадцать два года на мирной волне. Радио «МИР» в Беларуси отмечает свой день рождения. В честь праздника сотрудники устроили вечеринку для слушателей не где-нибудь, а в минском аквапарке, передает телеканал «МИР 24».

Ведущая Катя Ивлева и белорусский исполнитель Ален Хит развлекали публику не только шутками, но и конкурсами. Поздравить любимое радио пришли сотни гостей – люди разных возрастов и профессий. Ведь волну 107.1 FM в республике слушают многие.

«Отличное настроение. Все счастливы, радостны! Спасибо, радио «МИР». Мы слушаем его всегда, каждый день. Спасибо ведущим, организаторам! Мы вас любим!», – поделилась слушательница радио «МИР».

Радиостанция «МИР» появилась в Беларуси 26 мая 1997 года. Сегодня она вещает по всей стране. Неоднократно «мирная» волна награждалась престижными премиями «Лидер года» и «Продукт года».



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За это время «мирная» волна неоднократно награждалась престижными премиями «Лидер года» и «Продукт года».
 
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