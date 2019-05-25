На «Динамо» началась подготовка к церемонии открытия II Европейских игр

Источник материала: Новости Волковыска

Меньше месяца осталось до начала II Европейских игр . Церемония открытия континентального мультиспортивного форума пройдет на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске 21 июня, который примет более 22 тысяч зрителей. Церемония открытия – это шоу, которое больше никогда не повторится. Сценарий, декорации, сложные хореографические постановки, музыкальные номера и многие другие творческие решения – все это создается специально для минской церемонии. Увидеть это своими глазами еще раз просто невозможно.

Традиционно подобные церемонии рассказывают зрителям о стране, принимающей Игры, ее истории, традициях, знаменитых личностях и их достижениях. Зрители из разных уголков мира смогут совершить путешествие по Беларуси, хозяйке II Европейских игр, познакомиться с нашей прекрасной страной, ее самыми живописными уголками и людьми, которые живут здесь.

Не раскрывая главной интриги предстоящей церемонии – имени хедлайнера шоу открытия – начальник управления по церемониям и культурной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Сергей Хомич отметил:

«Гостей церемонии ждет не только яркое шоу, но и возможность принять в нем непосредственное участие благодаря специальному зрительскому реквизиту, который останется в качестве приятного сувенира на память о II Европейских играх 2019 года в Минске. Каждый гость найдет на своем зрительском месте набор подарков, в том числе рюкзак и светящийся браслет».





Впервые в истории проведения подобных мероприятий на церемонии открытия II Европейских игр в Минске будет использована технология дополненной реальности. Это одна из самых перспективных технологий нашего времени, благодаря которой виртуальные объекты становятся частью реальной окружающей картины. Гости церемонии очаруются красотой белорусской флоры и фауны, увидят рядом с собой прекрасных животных и птиц, ощутят трепет от их близости и реалистичности.

Чтобы воспользоваться этой уникальной возможностью и увидеть 3D элементы шоу, зрителям церемонии необходимо установить на свои смартфоны или планшеты бесплатное мобильное приложение, которое совсем скоро будет доступно для скачивания в App Store и Google Play. Приложение «привязывается» к определенному зрительскому месту на стадионе и позволяет увидеть элементы дополненной реальности прямо на экране смартфона или планшета. В том числе те элементы шоу, которые не попадут в телевизионный эфир.

В церемонии открытия Игр новые технологии будут неразрывно связаны с историей белорусского спорта.

«Символичен тот факт, что 21 июня будет зажжен тот самый факел, который был установлен на стадионе «Динамо» в 1980 году в рамках проведения Олимпиады-80. Тогда его зажигал Александр Медведь, легендарный белорусский спортсмен, борец вольного стиля, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и СССР, - рассказал Сергей Хомич. – И вот спустя почти 40 лет это событие снова повторится – Александр Медведь станет одним из факелоносцев церемонии открытия. Дизайн чаши огня претерпит существенные изменения – появятся новые декорационные изменения, которые подчеркнут характер и суть II Европейских игр».

Сергей Калинников, технический продюсер церемоний открытия и закрытия II Европейских игр, представляющий компанию «АРТ СИТИ 5» – генерального подрядчика по организации главных шоу форума – раскрыл некоторые технические аспекты их подготовки:

«Организация подобных шоу всегда очень масштабна. Всего планируется завести более 70 грузовых машин оборудования общим весом порядка 200 тонн. На данный момент пятая часть всего оборудования уже доставлена на «Динамо». Сейчас происходит один из наиболее важных и сложных этапов монтажа - подвес тросовой разводки, конструкции, которая позволит артистам и объектам летать. Это уникальное решение, которое разрабатывалось специально для этой церемонии. Работой по монтажу тросовых конструкцийзаймутся наши подрядчики из цирковой индустрии. Церемония открытия – это 1000 световых голов весом 50-60 кг каждая, 3000 кв.м экранов, 20 тонн сценических конструкций, 6 тонн звукового оборудования, тысячи задействованных артистов и технического персонала.





В первых числах июня мы перейдем на этап тестирования. Следующий этап – это монтаж ферм для светового и звукового оборудования, который начнется 27 мая. На стадионе укладывается специальное защитное покрытие фирмы Ecoteck (производство Бобруйск). Оно позволяет закрывать травяной покров без ущерба для него более, чем на 14 дней. На данный момент уже укрыты беговые дорожки. С 8 июня мы планируем начать частично закрывать травяное покрытие, а уже к 15 июня стадион должен выглядеть именно так, каким его увидят зрители и телезрители 21 июня».

Напомним, помимо торжественных церемоний открытия и закрытия II Европейских игр, стадион «Динамо» станет площадкой легкоатлетических соревнований для атлетов из 24 стран. По словам Сергея Калинникова, «график демонтажа оборудования церемонии открытия будет очень плотный, но еще более плотным станет график монтажа для церемонии закрытия».

Планируется, что демонтаж оборудования церемонии открытия начнется сразу же после того, как последний зритель покинет стадион, и займет около 12 часов. 22 июня в 14:00 на «Динамо» уже начнется тренировка спортсменов.

Монтаж церемонии закрытия, которая пройдет вечером 30 июня, начнется 28 июня около 20:00, как только последний зритель соревнований покинет стадион.

Билеты на все соревнования, а также на церемонии открытия и закрытия II Европейских игр доступны во всех кассах официального билетного оператора Игр – компании Тикетпро – а также на сайте www.minsk2019.ticketpro.by . Стоимость билета на спортивные соревнования варьируется от 5 белорусских рублей или 2 евро (для иностранных граждан) до 50 белорусских рублей или соответственно 20 евро. Стоимость билетов на Церемонию открытия варьируется от 150 до 300 белорусских рублей в зависимости от категории места. Цены билетов на Церемонию закрытия несколько ниже, их стоимость от 70 до 150 белорусских рублей. Стоимость билетов в кассах не отличается от стоимости билетов на сайте www.minsk2019.ticketpro.by .

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