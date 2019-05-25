Встреча информационно-пропагандистской группы райисполкома с жителями Логишина прошла режиме прямого общения

Источник материала: Полесская правда



…И все-таки никакие, пусть даже самые современные, средства информации не заменят прямого общения, что называется, разговора глаза в глаза. Именно поэтому в райисполкоме придают такое значение работе информационно-пропагандистских групп, требуя от них тщательной подготовки к каждой встрече с жителями села, качественного выбора актуальных тем и компетентных ответов на задаваемые вопросы.

Недавно в Логишин приехала информационно-пропагандистская группа, возглавляемая председателем райисполкома И.М. Брилевичем, что, несомненно, вызвало дополнительный интерес. Во всяком случае, зал заседаний сельисполкома был заполнен до отказа. И то сказать, вместе с руководителями района на встречу с логишинцами приехали председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Г.Я. Пригодич, начальник райотдела милиции С.В. Козак, заместитель начальника ГРОЧС В.В. Рябых, главный врач Пинской центральной поликлиники И.Ю. Киктенко, заместитель директора районного ЖКХ А.А. Некрашевич, заместитель директора АСБ «Беларусбанк» А.Ф. Хле-бус, заведующая сектором по работе с обращениями граждан райисполкома Е.М. Мохор.

Открыл встречу И.М. Брилевич, сразу обозначивший главную тему мероприятия – благоустройство территорий и наведение порядка на земле. Тема, несомненно, чрезвычайно актуальная, что и подтверждают требования Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, изложенные в его апрельском Послании белорусскому народу и Национальному собранию. Он, в частности, сказал, что в нынешнем году необходимо завершить работу по благоустройству и озеленению страны. Это лейтмотив второго года трилогии Малой родины.

Работа в этом направлении была проведена на Пинщине, и работа немалая. О чем собравшихся и проинформировал заведующий сектором отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома С.В. Подшивалов. Он подробно остановился на том, как реализуется в районе план мероприятий по наведению порядка на земле.

– У нас созданы рабочие группы, которые регулярно обследуют территории района, координируя деятельность по устранению недочетов. Во много благодаря составленной ими «дорожной карте» по благоустройству так организованно и эффективно в марте-апреле прошел в районе месячник по благоустройству. Проводится работа по приведению в надлежащее санитарное и эстетическое состояние объектов воинской славы, реконструируются дороги и готовятся к летнему сезону места отдыха. Главное же – задания плана мероприятий на 2019 год выполняются в полном объеме. Накануне 2-х Европейских игр, в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы обязаны сделать все, чтобы представить нашу страну многочисленным гостям открытой, радушной и благоустроенной. Такой, как она есть.

И.М. Брилевич добавил к сказанному, что порядок на земле во многом зависит и от самого населения, от каждого из нас, от нашего отношения к своей малой родине.

Тему продолжил председатель Логишинского сельисполкома В.А. Шушко. Он подробно остановился на работе по наведению порядка на земле и благоустройству, которая проводилась и проводится на территории сельсовета, а также предоставил информацию об обращениях, поступивших от местных жителей.

Начальник районного отдела милиции С.В. Козак кратко обрисовал положение дел с преступностью и поддержанием правопорядка. Речь шла об участившихся кражах велосипедов, в которых во многом виноваты и сами владельцы двухколесных средств передвижения. Далее: не следует считать мелочью отсутствие у граждан световозвращающих элементов: вечерние и ночные прогулки без фликеров чреваты весьма серьезными штрафами. Главное же, такая небрежность добавляет опасности и в без того достаточно сложную ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями.





И наконец. В последние годы все активнее заявляет о себе киберпреступность. Во всемирной паутине развелось такое количество всевозможных мошенников, что нужно очень внимательно относиться к собственным гаджетам, к мобильным телефонам. Своя же кредитная карта, показанная незнакомому человеку, вполне может в мгновение ока лишить вас сбережений. Ну и, конечно, глаз да глаз нужен за тем, какими сайтами пользуются ваши дети: бесконтрольность может не просто искалечить психику ребенка, но и стать причиной страшных трагедий.

Заместитель начальника ГРОЧС В.В. Рябых отметил, что район, к сожалению, занимает одно из первых мест в республике по числу весенних палов. А ведь сжигание сухой растительности не раз и не десять приводило к невосполнимым потерям, а то и к гибели людей. В прошлом году за «шутки» с огнем были привлечены к административной ответственности 50 человек, в том числе, к сожалению, и должностные лица наших сельхозпредприятий. Также особо следует обратить внимание на организацию отдыха школьников во время летних каникул. Безнадзорность, отсутствие контроля за их занятостью чаще всего становятся причиной всяких бед в лесу, на водоемах.

И.М. Брилевич подтвердил, что проблема организации летнего отдыха находится под контролем исполнительной власти, что райисполкомом выработан определенный алгоритм действий, направленных на организацию безопасного отдыха не только детей, но и взрослых.

В заключение выступления информационно-пропагандистской группы Г.Я. Пригодич выполнил приятную миссию: в канун дня работников физической культуры и спорта наградил директора Логишинской ДЮСШ А.С. Лобачевского грамотой райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса, а группу тренеров – дипломами за высокие показатели в спорте и работе с юными спортсменами.

После окончания мероприятия И.М. Брилевич провел прием граждан по личным вопросам.

Юрий СКОРОХОД.