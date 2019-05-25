Семья Антоновских из Логишина представляла Пинский район в областном конкурсе многодетных семей

Источник материала: Полесская правда

В минувшую субботу в Бресте состоялся областной этап республиканского конкурса «Семья года». Участие в нем приняли пять семей – финалистов городских и районных этапов конкурса. Это семья Котик из Бреста, Демьянюк – из Брестского района, Снитчук – из Дрогичинского, семья Кунда из Пружанского района. Пинский район представляла семья Антоновских.



Напомню, в марте состоялся районный смотр-конкурс на лучшую многодетную семью, в котором семья Антоновских из городского поселка Логишин заняла первое место и получила право представлять наш район на областном конкурсе.

В семье Инны Николаевны, фельдшера выездной бригады станции скорой помощи, и Анатолия Александровича, вальщика леса Логишинского лесничества, воспитывается шестеро детей: сыновья Денис, Александр, Алексей, Дмитрий, Елисей и дочь Дарья.

Старший Денис учится на 3-м курсе Пинского государственного профессионально-технического колледжа машиностроения. Остальные дети еще ходят в школу, правда, Александр – уже выпускник.

Семья Антоновских – дружная семья. Здесь все внимательны друг к другу, родители знают об интересах и увлечениях своих детей, стараются развивать их способности. Дети в свою очередь помогают родителям в обустройстве приусадебного участка, управляться с подсобным хозяйством.

На областном этапе каждая из семей должна была проявить себя в двух конкурсных испытаниях: показать визитную карточку семьи «Родовод» – рассказать об истории своего рода, семейных обычаях и традициях и представить социально значимый проект «Моя страна – моя семья».

Все участники оказались творческими семьями с активной жизненной позицией. Шквал эмоций у зрителей в зале вызвало второе конкурсное задание – представление социально значимого проекта «Моя страна – моя семья», которое подразумевало презентацию активной жизненной позиции членов семьи, увлечений, успехов и достижений, участие членов семьи в общественно-полезной и культурной жизни региона, страны. Никто не остался равнодушным к дефиле членов семьи Антоновских, которые представили авангардную моду. Их кредо – беречь свою землю от загрязнения, с пользой использовать отходы. Поэтому при изготовлении своих костюмов они использовали, к примеру, пакеты из-под молока, ненужные компьютерные диски, мешки для мусора, бумагу, вышедшие из строя мобильные телефоны.

По итогам двух конкурсных заданий победу одержала семья Котик из Бреста. Семья Антоновских заняла почетное второе место. Поздравляем!

Заместитель председателя Брестского облисполкома, начальник управления социального обслуживания и пенсионного обеспечения населения Василий Соловчук поздравил победителей, вручил ценные подарки всем участникам конкурса.

Инна УРБАНОВИЧ.