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Три простых, но очень вкусных рецепта из творога

26.05.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шарлотка, запеканка, блинчики — такие привычные блюда. Но стоит добавить один новый ингредиент — и они заиграют совершенно по-новому. Рискнете попробовать?

Шарлотка с творогом


Источник рецепта и фото: russianfood.com

Ингредиенты:

  • Яйца — 5 шт.;
  • Сахар — 280 г;
  • Мука — 160 г;
  • Яблоки — 4 шт.;
  • Творог — 350 г;
  • Масло сливочное — 20 г;
  • Корица — по вкусу;
  • Пудра сахарная — для украшения.

Как готовить?

  1. Для теста яйца разбить в глубокую миску. Добавить стакан сахара (около 200 г). Взбить миксером в течение 5 минут.
  2. Постепенно добавить просеянную муку, перемешивая лопаткой.
  3. Для начинки 50 г сливочного масла комнатной температуры взбить с оставшимся сахаром с помощью миксера. Добавить ванильный сахар и творог. Смешать до однородной массы.
  4. Очистить и нарезать яблоки.
  5. Форму для выпечки смазать сливочным маслом. Выложить половину яблок.
  6. Залить половиной теста.
  7. Выложить творожную начинку.
  8. Выложить оставшееся тесто и оставшиеся яблоки.
  9. Посыпать творожно-яблочный пирог корицей.
  10. Выпекать шарлотку при температуре 180 градусов в течение 30−40 минут.
  11. Готовый пирог с творогом и яблоками украсить сверху сахарной пудрой.

Творожная запеканка со сгущенкой


Источник рецепта и фото: eda.ru

Ингредиенты:

  • Творог — 500 г;
  • Молоко сгущенное — 380 г;
  • Яйца куриные — 3 шт.;
  • Ванилин — 2 г;
  • Манная крупа или мука — 1−2 ст.л.

Как готовить?

  1. В чашу кухонного комбайна пересыпьте творог. Творог лучше брать мягкий и жирный, без кислинки и крупинок.
  2. Влейте в творог сгущенное молоко. Сразу же добавьте куриные яйца и ванилин, манку или муку.
  3. Взбить массу до однородности.
  4. Выложить тесто в силиконовую форму, либо обычную, смазанную маслом.
  5. Выпекать творожную запеканку со сгущенкой в предварительно разогретой до 170 градусов духовке около 40 минут.
  6. Перед подачей полностью остудить.

Творожные блины


Источник рецепта и фото: sovkusom.ru

Ингредиенты:

  • Творог — 200 г;
  • Молоко — 150 мл;
  • Мука — 6 ст.л.;
  • Яйцо — 3 шт.;
  • Масло сливочное — 30 г (в тесто) + 60 г (для смазки блинов);
  • Укроп — 1 пучок;
  • Петрушка — 1 пучок;
  • Масло растительное — 1 ст.л.;
  • Соль — по вкусу.

Как готовить?

  1. Смешать творог и молоко. Добавить муку и перемешать.
  2. Добавить масло сливочное, соль, яйца, перемешать до однородной массы.
  3. Добавить масло растительное и перемешать.
  4. Порубить зелень, высыпать к блинной массе, перемешать.
  5. Дать тесту постоять 20 минут.
  6. Выпекать блины творожные с обеих сторон на разогретой сковороде. Готовые блины смазывать сливочным маслом.

Приятного аппетита!

 
 
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