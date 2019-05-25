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Три простых, но очень вкусных рецепта из творога
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Источник материала:
Tut.by
Шарлотка, запеканка, блинчики — такие привычные блюда. Но стоит добавить один новый ингредиент — и они заиграют совершенно по-новому. Рискнете попробовать?
Шарлотка с творогом
Ингредиенты:
- Яйца — 5 шт.;
- Сахар — 280 г;
- Мука — 160 г;
- Яблоки — 4 шт.;
- Творог — 350 г;
- Масло сливочное — 20 г;
- Корица — по вкусу;
- Пудра сахарная — для украшения.
Как готовить?
- Для теста яйца разбить в глубокую миску. Добавить стакан сахара (около 200 г). Взбить миксером в течение 5 минут.
- Постепенно добавить просеянную муку, перемешивая лопаткой.
- Для начинки 50 г сливочного масла комнатной температуры взбить с оставшимся сахаром с помощью миксера. Добавить ванильный сахар и творог. Смешать до однородной массы.
- Очистить и нарезать яблоки.
- Форму для выпечки смазать сливочным маслом. Выложить половину яблок.
- Залить половиной теста.
- Выложить творожную начинку.
- Выложить оставшееся тесто и оставшиеся яблоки.
- Посыпать творожно-яблочный пирог корицей.
- Выпекать шарлотку при температуре 180 градусов в течение 30−40 минут.
- Готовый пирог с творогом и яблоками украсить сверху сахарной пудрой.
Творожная запеканка со сгущенкой
Ингредиенты:
- Творог — 500 г;
- Молоко сгущенное — 380 г;
- Яйца куриные — 3 шт.;
- Ванилин — 2 г;
- Манная крупа или мука — 1−2 ст.л.
Как готовить?
- В чашу кухонного комбайна пересыпьте творог. Творог лучше брать мягкий и жирный, без кислинки и крупинок.
- Влейте в творог сгущенное молоко. Сразу же добавьте куриные яйца и ванилин, манку или муку.
- Взбить массу до однородности.
- Выложить тесто в силиконовую форму, либо обычную, смазанную маслом.
- Выпекать творожную запеканку со сгущенкой в предварительно разогретой до 170 градусов духовке около 40 минут.
- Перед подачей полностью остудить.
Творожные блины
Ингредиенты:
- Творог — 200 г;
- Молоко — 150 мл;
- Мука — 6 ст.л.;
- Яйцо — 3 шт.;
- Масло сливочное — 30 г (в тесто) + 60 г (для смазки блинов);
- Укроп — 1 пучок;
- Петрушка — 1 пучок;
- Масло растительное — 1 ст.л.;
- Соль — по вкусу.
Как готовить?
- Смешать творог и молоко. Добавить муку и перемешать.
- Добавить масло сливочное, соль, яйца, перемешать до однородной массы.
- Добавить масло растительное и перемешать.
- Порубить зелень, высыпать к блинной массе, перемешать.
- Дать тесту постоять 20 минут.
- Выпекать блины творожные с обеих сторон на разогретой сковороде. Готовые блины смазывать сливочным маслом.
Приятного аппетита!
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