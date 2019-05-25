Мужчина ничего вам не должен. Психолог о том, почему пытаться изменить партнера - провальная идея

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Ох уж эта женская мечта о любви! О замечательном мужчине, с которым будет полное взаимопонимание — такое, что не грех прожить долго, счастливо и умереть в один день. Некоторые даже встречают того, кто подходит под описание этого самого замечательного мужчины.

От него хочется иметь детей, с ним можно встретить старость, и в любви с ним находятся ответы на все вопросы. На период влюбленности. А потом этот мужчина начинает стремительно «портиться», и тогда женщина предпринимает попытку переделать своего избранника.

Возможно ли это, объясняет психолог.

Надежда Гришина — практикующий психолог, арт-терапевт, символ-драматист. Ведущая тренингов на тему личностного роста и отношений.

Если существование Деда Мороза оказывается сказкой в 5 лет, то миф о настоящей любви развенчивается хорошо если в 30. Идеальный мужчина не пьет, не курит, не заглядывается на других женщин, не спорит, не бесит и не существует.

«Подругам хвалится супруга, что муж не курит и не пьет.

А что он мертвый и холодный, она не любит говорить»

Почему жизнь так разочаровывает?

Состояние абсолютного счастья, которое наступает при влюбленности — это не результат объединения двух созданных друг для друга половинок в одно целое. Это — своеобразная демонстрация нам жизнью того, что у нас самих есть способность воспринимать и проживать её вот так — насыщенно и ярко. При влюбленности мы проецируем на возлюбленного собственные качества, которые пока находятся у нас только в потенциале. И чтобы сохранить это состояние, нужно внутри себя самого развивать эти самые восхищающие нас в других качества. Но задача эта очень сложная. Вместо этого мы начинаем недостающие качества создавать в другом человеке. Своем партнере.

Ведь перспектива взять недорощенный субстрат и дорастить его намного безопасней, чем самой становиться женщиной, достойной мужчины желаемого уровня.

При всех шутках о том, что изменить мужчину невозможно, сказать, что женщина совсем не влияет на него в отношениях, будет неправдой. Парадокс в том, что изменить к лучшему можно лишь того мужчину, с которым женщина согласна быть, даже если он не поменяется.

То есть которого она готова принять и так, со всеми его недостатками, неправильными привычками и претензиями. Если же мужчина не совсем вас устраивает и мысль о том, что «вот так вот жить всю жизнь» вызывает у вас дрожь, но вы свято лелеете надежду, что после свадьбы или с рождением ребенка он поменяется, — лучше не выходите замуж за этого человека.



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Что поменять нельзя

Хотя мы, конечно, существа социальные и нуждаемся в контактах и связях, у каждого из нас есть свобода воли, и в ней вся проблема. Такие феномены истории, как отмена рабства, борьба с расизмом, провал нацизма, обретение колониями независимости, показывают, что поработители воли другого человека не могут делать это вечно и свободное начало рано или поздно восстает и побеждает.

Какое отношение все эти напыщенные фразы имеют к мужчинам?

Самое прямое. Дело в том, что идея свободы воли прямым образом противоречит идее долженствования, которой пропитана вся мифология семейной жизни. Если спросить любую женщину, что должен делать муж, она без запинки ответит:

«Муж должен деньги зарабатывать, семью обеспечивать, ответственность нести, от хулиганов защищать, с детьми играть, по дому помогать, цветы дарить, комплименты делать, в плохом настроении меня утешать и еще в сексе удовлетворять».

И никто из женщин никогда не отвечает на это вопрос так:

«Муж должен делать исключительно то, что он сам хочет и посчитает нужным сделать для своей семьи».



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Потому что — только дай ему свободу, эта полуобезьяна заляжет на диван с пивом, котлетой и телевизором, то есть — компьютером, и ничегошеньки ему больше не будет нужно.

И поскольку на идее добровольности построить семейную жизнь априори невозможно, то строить ее нужно на идее долженствования, и женившемуся мужчине предъявляют своего рода счет, который он должен выплачивать, причем пожизненно. То есть это так в сознании женщины, которая до свадьбы инстинктивно включает свою сладкую, покладистую и нетребовательную демо-версию, стремясь создать для мужчины ощущение безопасности и привлекательности семейной жизни.

Только постигнув идею того, что нам никто в этой жизни ничего не должен, человек обретает наконец свободу от своих же собственных внутренних тисков и становится способным ценить, благодарить и делать лучше свою собственную жизнь. И с «долженствованиями» мужа ситуация абсолютно точно такая же.

Каждый человек в своей жизни идет по пути становления собственной силы, и эту задачу нельзя решить за счет другого человека. Только за счет познания и развития себя самого. И именно этой идее противоречит общепринятая мифология романической любви. В ней обретение силы видится как результат встречи с той самой половиной — ведь после этого все станет на свои места, устраняя необходимость страдать, искать, напрягаться.

Почему идея долженствования не работает?

Потому что человек никогда не меняется исходя из того, что он кому-то должен. Позитивное внутреннее изменение — это сложный и постепенный процесс сознательной замены собственных привычек, убеждений, реакций на другие, более здоровые.



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Это нельзя сделать через насилие, а долженствование — это насильственная мотивация, идущая извне. Можно подвести коня к водопою, но нельзя заставить его пить. Чтобы поменяться, человек должен видеть в этом перспективу улучшения собственной жизни. Пока ему самому это не кажется нужным, будут бесконечные обещания, увиливания, на словах «да», а на деле — «нет», и процесс этот будет тянуться долго.

Еще один возможный вариант — когда мужчина меняется из чувства страха перед потерей женщины или осуждением окружающих. Но страх — это мотивация ребенка. Внутренние изменения, произошедшие под гнетом страха, будут ослаблять личность, а не усиливать ее. Чувство страха разрушает чувство любви, поскольку любовь — дитя свободы, по меткому выражению Эриха Фромма.

Любовь — это естественное добровольное желание сделать другому хорошо и переживать его радость как собственную. Но если партнер систематически давит на тебя, вгоняя в страх, вину и униженность, остается только чувство долга, которое не заменит чувства любви.

Когда мужчина делает что-то для женщины, потому что он должен — он как будто становится исполнителем и теряет творческую составляющую. В то же время действие, мотивированное им самим, воспринимается как проявление щедрости и придает сил и вдохновения.

Что поменять можно

Несмотря на все сказанное выше, влияние женщины на мужчину — это тоже совершенно реальная вещь. Многие успешные бизнесмены упоминают наличие преданных, верящих в них, поддерживающих жен как один из факторов своей успешности.

Нередко мужчины говорят, что через общение с женщиной они стали лучше понимать себя, видеть более реально свои достоинства и недостатки и расстались с иллюзиями. Наличие любящей, заботливой, принимающей и понимающей женщины позволяет мужчине восстанавливать связь с собой, отдыхать после жизненных катаклизмов и находить в себе новые ресурсы. Общение с женщиной часто раскрашивает жизнь мужчины впечатлениями более глубокими и качественными, чем те, к которым он привык в мужских компаниях. Это волей-неволей развивает и обогащает мужчину как личность.



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Женщина может помочь мужчине, раздувая в нем его огонь. Огонь — это стремление делать мир лучше через более мудрое и качественное управление им, это амбиции и гордость за свои достижения, это ценности и убеждения. Огонь — это то, что делает мужчину сильным, это то количество решений, которые он принимает сам, это выполненные обещания и законченные проекты. Это сила воли, сила убеждения и сила преодоления.

Женщина может поддерживать огонь в своем мужчине, подбрасывая в него «дрова» своего восхищения, благодарности, признания, внимания. Своей верой в благополучный исход сложных ситуаций. Своим энтузиазмом по поводу тех плодов, которые мужчина производит в результате своей деятельности. Разрешением рисковать, пониманием того, что важно для него. Женщина поддерживает в мужчине огонь не для себя (втайне уже расписав, куда потратит добытые им трофеи), а для него самого, видя ценность в том, что он крепнет и растет как личность.

Главное правило, которое нужно помнить женщине, мечтающей создать успешного мужчину из сомневающегося, не нашедшего себя или потерявшегося в результате жизненного кризиса человека: раздуть можно только тот огонь, который все-таки горит, но невозможно раздуть потухшие угли. Степень же горения определяется не по уровню мечтаний и притязаний мужчины, а по количеству и скорости решения текущих практических задач. Если же огонь потух, то мужчине нужен психотерапевт, и женщине стоит признать то, что для этой роли ее способностей недостаточно.