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Максим Рыженков: президент поставил задачу войти в исполнительные органы международных организаций. Нам удалось оправдать высокое доверие

26.05.2019 08:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава БФБ Максим Рыженков прокомментировал избрание генсека федерации Анастасии Марининой в состав Исполкома ФИБА Европа.

- Безусловно, произошло историческое событие для нашего баскетбола. Это, конечно, высокая оценка того градуса внимания, которое уделяется со стороны руководства страны развитию спорта в Республике Беларусь. На Олимпийском собрании президентом НОК и главой государства была поставлена задача вхождения в исполнительные органы международных спортивных организаций. Нам удалось оправдать высокое доверие. Это позволит более системно работать над привлечением в Беларусь соревнований высокого уровня, усилить уровень защиты национальных атлетов на турнирах, обозначить участие нашего государства в развитии данного спорта на международной арене. Подобные назначения безусловно способствуют и укреплению международного имиджа страны. Таким избранием была отмечена активная работа федерации как на внутренней спортивной арене, так и на внешней. За последние годы для развития баскетбола в Беларуси сделано много, но предстоит сделать еще больше. На Европейские игры в Минск к нам приедут руководители ФИБА Европа и национальных федераций — наша задача провести данный турнир на достойном организационном уровне.


 
Теги: Минск
 
 
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Глава БФБ Максим Рыженков прокомментировал избрание генсека федерации Анастасии Марининой в состав Исполкома ФИБА Европа.
 
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