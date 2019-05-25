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Бывший игрок сборной Грузии Александр Рехвиашвили станет спортивным директором солигорского "Шахтера"

26.05.2019 08:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По сведениям "Прессбола", бывший футболист сборной Грузии Александр Рехвиашвили в ближайшее времястанет спортивным директором солигорского "Шахтера".

Рехвиашвили выступал за такие клубы, как "Динамо" Тбилиси, "Гурия", грузинский "Металлург", "Вентспилс", российский "Торпедо"-Металлург, был капитаном "Сконто". Кроме того, игрок провел 21 матч в составе национальной сборной Грузии. 

После завершения карьеры Александр работал спортивным директором в рижском "Олимпе" и бакинском "Интере".

 
 
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По сведениям "Прессбола", бывший футболист сборной Грузии Александр Рехвиашвили в ближайшее времястанет спортивным директором солигорского "Шахтера".
 
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