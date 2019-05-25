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За пост Терезы Мэй уже готовы побороться семь кандидатов

26.05.2019 08:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После заявления Мэй об отставке в Великобритании началась борьба за пост премьера и лидера Консервативной партии.

Семь британских политиков заявили о своем намерении побороться за пост президента Консервативной партии и премьер-министра страны после того, как нынешний премьер Тереза Мэй объявила о своей отставке.
 
Шестым кандидатом на пост лидера консерваторов стал бывший министр по выходу Британии из Европейского Союза Доминик Рааб, седьмой – бывший лидер палаты общин и лорд-председатель Совета во втором кабинете Мэй Андреа Лидсом. Оба кандидата заявляли о готовности к "жесткому" Brexit. 
 
Ранее о намерении побороться за пост главы Консервативной партии заявили экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви.
 
Напомним, 24 мая Тереза Мэй объявила, что покинет пост премьер-министра и лидера Консервативной партии 7 июня. Европейские политики выразили надежду на упорядоченный выход Великобритании из ЕС.
 
 
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После заявления Мэй об отставке в Великобритании началась борьба за пост премьера и лидера Консервативной партии.
 
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