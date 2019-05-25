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«Сами посмеялись и людей повеселили». Парень из Лиды превратил Peugeot в деревянную машину

26.05.2019 09:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Цель была — посмотреть, что получится и посмеяться», — с улыбкой вспоминает о своей затее 27-летний Виталий Бурак из Лиды. Несколько дней назад парень полностью оклеил свой Peugeot 605 деревяшками и прокатился на нем по родному городу, вызывая у своих земляков недоумение, восхищение и смех.


Виталий работает продавцом в магазине холодильников — это для денег. А вот для души есть хобби — автомобили, в начинке которых он очень неплохо разбирается, по крайней мере в своем Peugeot 605 — точно.

— Слесарного образования у меня нет, да и вообще никакого профессионального, только школа. Учился в технологическом университете сначала на дневном, потом на заочном на машиностроении, а потом меня отчислили — двоечник, — не смущаясь признается Виталий. — Зачем туда поступал — не знаю, наверное, на брата посмотрел и пошел по его следам.

Парень, скорее практик в машиностроении: очень уж любит ковыряться в технике. Первый опыт получил еще в 12 лет — отец дал ему старый скутер, механизмы которого мальчик изучал. Потом переключился на автомобили. Ездить научился в 16 лет с помощью дяди. К совершеннолетию уже отлично управлял автомобилем, поэтому сдал вождение в автошколе и ГАИ с первого раза, а вот правила пришлось подучить.

С тех пор у Виталия были разные машины: Peugeot 605, Audi A4, Opel Calibra, Mercedes — все их изучал, собирал как конструктор, а когда становились не интересны, продавал. Года три назад он купил еще одного «пыжа» — 605.

— Зависла у меня эта машина надолго. Но зато я ее изучит «от» и «до» — потому что ремонтирую авто сам. Мануала по ремонту очень мало, приходилось сталкиваться с разными трудностями — разбирался, было радостно, когда находил причину поломки.


Виталий так проникся ремонтом «пыжика», что даже создал на YouTube канал, куда выкладывал видео по разным автомобильным проблемам. И был приятно удивлен, когда незнакомые люди стали спрашивать у него советы по ремонту Peugeot.

А недавно парень заскучал: тема ремонта-то уже изучена, чем бы заняться?

— Внезапно мне в голову пришла идея — оклею-ка я своего «пыжика» деревяшечками, их у меня очень много было. Ну, а почему нет? Видел в сети, как люди ради смеха свои машины мхом облепливают, другими материалами.

Своей затеей Виталий поделился со старшим братом, 29-летним Константином, и своей девушкой Екатериной.


— Они посмеялись, конечно, но поддержали и согласились помочь. Знакомый пустил в свой гараж — надо ж было где-то воплощать свою мечту. Правда, когда узнал, что я буду делать с машиной, как-то не очень понял.

Виталий не хотел испортить кузов автомобиля, поэтому придумал, как можно сделать такого рода «малярку» без потерь.

— Сначала кузов оклеили монтажной лентой, ушло мотков пять. Сверху покрыли монтажной пеной с клеем, и пока она еще не подсохла клеили на нее дощечки. Деревяшки приходилось подгонять по длине, подпиливать — надо ж чтобы было все аккуратно!


Чтобы сэкономить время, компания единомышленников решила, что открываться в авто будут только передние двери, а задние, крышка багажника и капота будут закрыты наглухо.

— Машину делали при открытых дверях гаража, поэтому все, кто проходил мимо останавливались и расспрашивали, что это мы тут делаем, зачем. Узнавали и смеялись, фотографировались.

На «тюнинг» у троицы ушло два дня, после чего они отправились кататься по Лиде.

— Ездили мы минут 10−15, но что это были за минуты! — радуется автовладелец. — На машину смотрели все: пешеходы останавливались и оборачивались, водители сигналили, фотографировали. Надо было видеть их лица! Негативной реакции не было вообще — люди так радовались, что нам самим на это все было очень приятно смотреть. Ощущения непередаваемые!

А потом Виталий снова загнал машину в гараж и с помощниками за час сняли всю «радость» с кузова.

— Ай ну зачем надолго было это оставлять? Ну прокатились посмеялись и хватит, — говорит парень.


Но просто так история с деревянным авто не закончилась — про необычную машину начали писать в местной прессе, люди в соцсетях делились фотографиями. Кстати, комментарии под ними были совершенно разные: от позитивно-восторженных до недовольно-мрачных, в которых предполагали, что владелец деревянного авто «какой-то наркоман или алкоголик с глупыми идеями» и «пора бы ему обратиться к врачу».

— Нет, я не наркоман и не алкоголик, — смеется и не обращает внимания на негатив Виталий. — Да какой-нибудь наркоман таким бы не занимался — у этих людей совершенно другие цели в жизни.

Прочитали в новостях о «подвигах» Виталия и его родители, а после позвонили и спросили «а что это такое было?».

— Нет, они не ругали меня, я ж ничего такого не сделал. Просто тоже хотели посмотреть машину, а в тот момент ее уже в таком виде не было.

Виталий говорит, что на этой затее его фантазия не иссякла и он и сейчас подумает над тем, что бы сделать такого-эдакого, чтобы порадовать и удивить народ.

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Теги: Минск
 
 
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Парень полностью оклеил свой Peugeot 605 деревяшками и прокатился на нем по родному городу, вызывая у своих земляков недоумение, восхищение и смех.
 
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