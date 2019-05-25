|
Где в Беларуси средняя зарплата превышает «заветную» 1000 рублей, а где - меньше 600 рублей
Источник материала: Tut.by
Средняя апрельская зарплата белорусов Минске — 1550 рублей, а в самой «бедной» области — 870. Как отличаются средние зарплаты">составила 1074 рубля до вычета налогов (без налогов — около 924 рублей. При этом существует заметная разбежка по отраслям и по регионам (в Минске зарабатывают в среднем на 680 рублей больше, чем в самой «бедной» области — Могилевской). FINANCE.TUT.BY посмотрел, как средние зарплаты отличаются по сферам деятельности.
Зарплатные лидеры
Больше всего в апреле зарабатывали специалисты, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 4881 рубль (суммы указаны до уплаты налогов). Это на 393 рубля меньше, чем в марте.
В лидерах по уровню средних зарплат также работники пассажирского воздушного транспорта (3065 рублей) и вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования (2495 рублей).
Средняя зарплату в «заветную» 1000 рублей получают в том числе работники оптовой и розничной торговли автомобилями, мотоциклами и их ремонту (1570 рублей), специалисты, которые заняты научными исследованиями и разработками в области технических наук (1551 рубль). Специалисты, которые заняты деятельностью в области архитектуры, в апреле в среднем зарабатывали 1417 рублей, а деятельностью грузового железнодорожного транспорта — 1230 рублей.
В строительстве средняя зарплата составила 1189 рублей, в промышленности — 1150 рублей.
Зарплатные аутсайдеры и другие
В зарплатных аутсайдерах оказались работники парикмахерских и салонов красоты (555 рублей), работники культуры (576 рублей), соцработники (578 рублей).
В здравоохранении в прошлом месяце в среднем зарабатывали 810 рублей, в образовании — 729 рублей, а в сельском, лесном и рыбном хозяйствах — 760 рублей.
Средняя зарплата белорусов в 2019 году,
Напомним, средняя зарплата в Беларуси в январе — декабре прошлого года
Как и
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как средние зарплаты отличаются по сферам деятельности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)