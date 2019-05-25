Где в Беларуси средняя зарплата превышает «заветную» 1000 рублей, а где - меньше 600 рублей

Источник материала: Tut.by

Средняя апрельская зарплата белорусов Минске — 1550 рублей, а в самой «бедной» области — 870. Как отличаются средние зарплаты">составила 1074 рубля до вычета налогов (без налогов — около 924 рублей. При этом существует заметная разбежка по отраслям и по регионам (в Минске зарабатывают в среднем на 680 рублей больше, чем в самой «бедной» области — Могилевской). FINANCE.TUT.BY посмотрел, как средние зарплаты отличаются по сферам деятельности.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Зарплатные лидеры

Больше всего в апреле зарабатывали специалисты, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 4881 рубль (суммы указаны до уплаты налогов). Это на 393 рубля меньше, чем в марте.

В лидерах по уровню средних зарплат также работники пассажирского воздушного транспорта (3065 рублей) и вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования (2495 рублей).

Средняя зарплату в «заветную» 1000 рублей получают в том числе работники оптовой и розничной торговли автомобилями, мотоциклами и их ремонту (1570 рублей), специалисты, которые заняты научными исследованиями и разработками в области технических наук (1551 рубль). Специалисты, которые заняты деятельностью в области архитектуры, в апреле в среднем зарабатывали 1417 рублей, а деятельностью грузового железнодорожного транспорта — 1230 рублей.

В строительстве средняя зарплата составила 1189 рублей, в промышленности — 1150 рублей.

Зарплатные аутсайдеры и другие

В зарплатных аутсайдерах оказались работники парикмахерских и салонов красоты (555 рублей), работники культуры (576 рублей), соцработники (578 рублей).

В здравоохранении в прошлом месяце в среднем зарабатывали 810 рублей, в образовании — 729 рублей, а в сельском, лесном и рыбном хозяйствах — 760 рублей.

Средняя зарплата белорусов в 2019 году, по прогнозам , должна составить 1025 рублей (это сумма по итогам января — декабря). При этом в декабре следующего года средние заработки белорусов должны составить 1100 рублей. Эти суммы заложены в программе деятельности правительства до 2020 года.

Напомним, средняя зарплата в Беларуси в январе — декабре прошлого года составила 958,1 рубля (это сумма до уплаты налогов). Власти планировали выход по итогам прошлого года на среднюю зарплату в 1000 рублей. В 2017 году этого также не удалось добиться.

Как и в 2017 году , в прошлом году на некоторые предприятия также рассылали письма с просьбой «рассмотреть возможность повышения уровня заработной платы» в декабре, чтобы выйти на прогнозные показатели.