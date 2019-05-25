На чемпионате Европы по армрестлингу Виктор Братченя завоевал золотую и серебряные медали

Источник материала: Виртуальный Брест

С 14 по 23 мая 2019 года в Лутраки, Греция, состоялся чемпионат Европы по армрестлингу. В чемпионате приняло участие более 900 спортсменов из 30 стран. Сборная Беларуси завоевала 5 медалей: 1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую.



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Среди паралимпийцев золотую и серебряные медали (правая и левая рука) в весовой категории до 80 кг завоевал Виктор Братченя житель агрогородка Большие Мотыкалы (Брестский район). Среди женщин 2 серебряные медали в категории до 90 кг завоевала представительница Гомеля Татьяна Калюк.



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Еще одну медаль, уже бронзовую, среди женщин в весовой категории до 50 кг завоевала Лариса Шаповалова так же из Гомеля на левую руку.

Виктор Братченя: Это уже 14 золотая медаль с чемпионатов Европы. И по количеству золотых медалей этот показатель сравнялся с показателем чемпионатов мира. Всего с чемпионатов Европы, мира и Кубков мира завоевал 57 медалей из которых уже 32 золотые!



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Теперь в планах небольшой отдых и серьезная подготовка на чемпионат мира. Конкуренция очень серьезная. Поэтому подойду к подготовке ответственно.

Выражаю огромную благодарность всем спонсорам благодаря которым состоялась моя подготовка на этот чемпионат Европы. Также благодарность Брестскому облисполкому, который командировал на этот чемпионат. И конечно же моей семье, друзьям и всем людям кто верит и поддерживает меня!

Виктор сейчас работает в самом популярном фитнес-центре Бреста «Delta» на Гоголя, 65 тренером и проводит занятия не только по армрестлингу, но и в тренажерном: помогает набрать мышечную массу или сбросить лишний вес, в зависимости от поставленных целей.

- Пользуюсь случаем, приглашаю Вас к себе на индивидуальные тренировки! Будем становиться лучше вместе!