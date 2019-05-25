Кино-talk «Ты заметил, как меняется планета?» состоялся в Минске

Источник материала: Аргументы и факты

Живой диалог между студентами четырех ведущих белорусских вузов и известными экспертам из России, Турции, Беларуси и Польши придал остроту дискуссии и позволил посмотреть под новым углом на актуальную проблему глобального потепления.

По оценкам экспертов, глобальное потепление может кардинально изменить облик планеты, поставить под угрозу выживание многих видов флоры и фауны. Также это несомненно отразиться на жизни человечества.

Открывая мероприятие, Егор Данченко, ведущий популярного в Беларуси интеллектуального проекта «МозгоБойня», подчеркнул, что и он, и присутствующие в зале молодые люди не безучастны к экологическим проблемам, и готовы работать над осведомленностью и ответственностью в вопросах защиты окружающей среды.

Лилия Дулинец, заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Минэнерго Республики Беларусь отметила, что сегодня практически все страны ставят перед собой задачи по увеличению в энергобалансе возобновляемых и безуглеродных источников генерации, развивают солнечную, ветро- и гидроэнергетику. Однако даже страны, имеющие запасы нефти, например, ОАЭ, или такие как Египет, Турция, имеющие возможность создания солнечных станций, выбрали атомную энергетику как базовую генерацию. Республика Беларусь также наряду с развитием верто- и гидроэнергетики развивает ядерную энергетику, реализуя российский проект повышенной безопасности поколения 3+.

Согласно данным МАГАТЭ, в период между 1970-2015 годом атомная энергетика предотвратила выброс 68 миллиардов тонн углерода. Действующие же на сегодняшний день атомные мощности позволяют избежать 2,1 миллиарда тонн выбросов углерода ежегодно. Для сравнения, лесные массивы во всем мире поглощают 2,5 миллиарда тонн CO 2 в год.





«В этой борьбе с последствиями изменения климата и разрушительными воздействиями выбросов углерода в атмосферу мы должны выйти победителями. Другого пути у нас нет. Для этого необходимы три составляющих – воля к победе, чувство ответственности и воспитание квалифицированных специалистов, готовых выпалить эти идеи в жизнь», - сказал Ахмед Демирак, профессор Университета г. Мугла (Турецкая Республика). Турция сегодня строит АЭС по проекту близкому к проекту БелАЭС и обмен опытом двух стран позволит сформировать уникальный кластер знаний, который будет востребован мировой атомной отраслью.

Обсуждая меры по минимизации последствий глобального потепления, участники мероприятия познакомились также с циклом документальных фильмов Wild Edens, созданным Госкорпорацией «Росатом». Задачей этого проекта является демонстрация первозданной красоты окружающего мира, который мы можем навсегда потерять из-за разрушительных последствий изменения климата, если человечество не сократит объемы потребления углеродной энергетики и не начнет использование чистых безуглеродных источников энергии, какой является атомная энергетика.

Первые два фильма из серии Wild Edens, посвященные уникальной природе России и Турции, были показаны уже более 1000 раз в 155 странах мира на телеканале National Geographic, их посмотрело порядка 660 млн. человек. В настоящий момент идет трансляция третьего фильма из этого цикла – «Wild Edens: South Asia».

Представляя телепроект, Олег Муратов, член общественного совета Госкорпорации «Росатом», рассказал: «Съемочная группа проекта работала в самым отдаленных и уникальных уголках, преодолела тысячи километров с востока на запад, жила буквально бок о бок с амурскими тиграми, уникальными рептилиями в Турции, пробиралась в непроходимых джунглях Азии. И все это, чтобы у нас была возможность еще раз влюбиться в нашу Планету. Сейчас мы все вместе работаем над тем, чтобы опровергнуть мифы о ядерной энергетике и показать, что использование энергии атома, ветра, солнца и воды, дают нам надежду сохранить эти уникальные Wild Edens для будущих поколений».