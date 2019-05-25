С 26 мая в Беларуси дорожает топливо

Источник материала: Аргументы и факты

С 26 мая 2019 года литр АИ-92-К5-Евро в Беларуси стоит 1,57 руб., АИ-95-К5-Евро и ДТ – 1,68 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,89 руб., сообщает Белнефтехим.

«В мае 2019 г. продолжился рост стоимости нефти на мировом рынке. При некотором снижении котировок нефти марки Brent в последние несколько дней среднее значение котировок с 1 по 23 мая 2019 г. составило около 72 долларов США за баррель, увеличившись к уровню января 2019 г. на 21%. Цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, с учетом укрепления курса белорусского рубля увеличилась за этот период на 18,6%», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, в таких условиях с целью компенсации возрастающих затрат НПЗ и поддержания их финансовой устойчивости продолжается реализация выбранной концерном стратегии поэтапного изменения цен на нефтепродукты.