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И так бывает: в Орше прошла сухая гроза
Источник материала: Партизан
Региональные ресурсы продолжают сообщать подробности пятничной непогоды, когда атмосферный фронт принес в Беларусь дожди. Оршанский портал
Над западной частью Орши гремел гром и сверкала молния, но не было ни капли дождя, в городе было достаточно жарко — так описывает сухую грозу местный портал. Затем небольшой дождь все же прошел.
Сухая гроза — метеорологическое явление, при котором гроза наблюдается без осадков или при минимальном их количестве. Возникает при высокой температуре и низкой относительной влажности воздуха. Осадки при этом не успевают достичь поверхности земли, испаряясь в атмосфере. Молнии в таких условиях часто становятся причиной крупных пожаров.
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Региональные ресурсы продолжают сообщать подробности пятничной непогоды, когда атмосферный фронт принес в Беларусь дожди. Оршанский портал orsha.eu пишет, что 24 мая...
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