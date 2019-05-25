Директор NASA сообщил, что первая женщина высадится на Луну в 2024 году









пресс-служба агентства. 24 мая директор Американского аэрокосмического агентства (NASA) Джим Брайденстайн сообщил, что в 2024 году на поверхность Луны впервые ступит женщина, пишетагентства.





Он рассказал, что NASA планирует в 2024 году высадить на Луне экипаж космонавтов в рамках миссии "Артемида".





Старт программы намечен на 2020 год, тогда к спутнику Земли оправят беспилотный зонд "Артемида-1". Пилотируемая капсула "Артемида-2" будет работать на орбите Луны в 2022 году. В 2024 году на поверхность Луны космонавтов доставит "Артемида-3".









Кроме того, NASA планирует провести пять полетов, чтобы доставить все необходимое для строительства станции Gateway на поверхности спутника Земли.





"Немецкая волна" . Эта программа станет продолжением миссии Apollo, участники которой последний раз высадились на Луне в 1972 году, отмечает





В 2020 финансовом году в NASA надеются получить из бюджета США $21 млрд, писало The Wall Street. $500 млн, по информации собеседников издания, агентство собирается потратить на исследование Луны.





Американские астронавты уже были на Луне. Первая в истории посадка произошла 16 июля 1969 года в ходе миссии США Apollo 11. Всего было шесть высадок, все произведены астронавтами американских миссий Apollo.



