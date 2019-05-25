Вице-губернатор Луизианы показал Трампу, что носит носки с его портретом

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Видео обнародовано 14 мая на YouTube-канале WGNO. Когда Трамп подошел к чиновнику, чтобы поздороваться, тот поднял штанину и показал президенту свои носки. Трамп улыбнулся Нангессеру и попросил фотографов, которые присутствовали на встрече, снять его.





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Видео: WGNO-TV / News with a Twist / ABC26 / YouTube