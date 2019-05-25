После разговора с Лавровым главе МИД Армении вызвали скорую









Как отмечается, инцидент произошел на прошлой неделе.





Из-за резкого ухудшения самочувствия сотрудники МИД вынуждены были вызвать скорую помощь.





Прибывшие в министерство врачи оказали необходимую помощь, оказалось, что у министра резко повысилось артериальное давление.





СМИ отмечают, что телефонный разговор З.Мнацаканяна с С.Лавровым был довольно напряженным.





«Другие детали телефонного разговора неизвестны, однако очевидно, что разговор не прошел в желательном для министра русле», - пишут медиа.