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После разговора с Лавровым главе МИД Армении вызвали скорую
Источник материала: Партизан
Состояние министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна резко ухудшилось после телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщают в субботу армянские СМИ.
Как отмечается, инцидент произошел на прошлой неделе.
Из-за резкого ухудшения самочувствия сотрудники МИД вынуждены были вызвать скорую помощь.
Прибывшие в министерство врачи оказали необходимую помощь, оказалось, что у министра резко повысилось артериальное давление.
СМИ отмечают, что телефонный разговор З.Мнацаканяна с С.Лавровым был довольно напряженным.
«Другие детали телефонного разговора неизвестны, однако очевидно, что разговор не прошел в желательном для министра русле», - пишут медиа.
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Состояние министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна резко ухудшилось после телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщают в...
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