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В Жодино студент прыгнул в люк, чтобы спасти маленького ребенка

26.05.2019 09:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

22 мая студент Артур Киткевич спас ребенка, который упал в открытый люк. Об этом корреспонденту ЕX-PRESS.BY рассказал читатель, который стал свидетелем происшествия недалеко от общежитий профлицея и политехнического колледжа, рядом со стройкой стоматологической клиники.

— Это было около 18.00, людей на улице было не очень много. По травке бежал малыш, на вид около 2,5—3-х лет, его мама шла чуть-чуть поодаль. Внезапно ребенок исчез из ее поля зрения. Как оказалось, малыш упал в открытый люк. Женщина отчаянно закричала, — рассказал Сергей.
 
За считанные секунды у люка оказался парень, который до этого сидел на скамейке с друзьями метрах в ста, ребята побежали вместе с ним. Парень запрыгнул в яму глубиной около трех метров, и с ее дна с помощью друзей достал мальчика. Малыш был на первый взгляд в порядке, мама унесла его домой, в одно из ближних общежитий. О том, обращалась ли женщина за медицинской помощю, неизвестно.

— Вонь стояла страшная, все были грязные ужасно. Но парни, особенно тот, который бежал первым и прыгнул в яму, на мой взгляд, просто герой, — рассказал Сергей.

Он не успел сфотографировать героев этой истории. Когда возвращался домой, люк уже закрыли крышкой и еще доской.

Как EX-PRESS.BY сообщили студенты Жодинского политехнического колледжа, парень, который спас малыша 22 мая вечером — студент 4 курса Артур Киткевич.


— Я услышал крик и просто побежал, ни о чем не думая, просто ощущая, что нужна помощь, — рассказал Артур Киткевич.

В своем поступке он не видит ничего геройского. В тот момент он и его друзья возвращались с тренировки по футболу, присели на скамейку немного отдохнуть.Image002

Артур из города Ошмяны Гродненской области. В Жодино учится на электрика, скоро ему предстоит защитить дипломную работу, получить диплом и отправиться в родной город, работать в местные «Электросети». Но в Жодино его теперь точно будут вспоминать добрым словом.

 
 
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22 мая студент Артур Киткевич спас ребенка, который упал в открытый люк. Об этом корреспонденту ЕX-PRESS.BY рассказал читатель, который стал свидетелем происшествия...
 
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