Светлогорский ЦКК готовится к допэмиссии

Напомним, что в настоящее время уставный фонд предприятия составляет 190,6 млн рублей. Можно предположить, что решение о дополнительном выпуске акций принимается, чтобы расплатиться за действующую или ожидаемую господдержку.





Скорее всего, без нее предприятию крайне трудно расплатиться по банковским кредитам.





Напомним, последний крупный заем был одобрен наблюдательным советом ОАО «Светлогорский ЦКК» 5 октября 2018 года. Общество заключило с ОАО «АСБ «Беларусбанк» новый кредитный договор на сумму $4,5 млн, чтобы рефинансировать (читай: «погасить») долг перед банком на эту же сумму по договору от 27 октября 2016 года, сообщал ресурс ranak.me.





Общий долг ОАО «Светлогорский ЦКК» крупнейшему белорусскому банку составил 748,9 млн рублей, в том числе процентов набежало 295,8 млн рублей.









Общий долг предприятия по долгосрочным кредитам и займам многократно превысил стоимость основных средств, составив на 1 января 2019 года 1,9 млрд рублей.





Напомним, с 2012 года Светлогорский ЦКК не имеет чистой прибыли.