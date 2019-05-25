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Французский легион: как гродненский парень поехал играть в мотобол, выиграл чемпионат Франции и нашёл любовь всей своей жизни

26.05.2019 09:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Среди видов спорта, которые существуют и развиваются в Беларуси, мотобол вряд ли может конкурировать по популярности с футболом или хоккеем. Это увлечение держится на энтузиазме тех, кто не представляет себя без мототехники. Но даже в любительском спорте у наших есть достижения, которым могут позавидовать остальные.

Французский легион: как гродненский парень поехал играть в мотобол, выиграл чемпионат Франции и нашёл любовь всей своей жизни
Настоящим гродненским самородком стал Виталий Кашкаха. Увлечение мотоболом перевернуло его жизнь. Парень с детства гонял за «Азот», а после армии получил приглашение от французской команды и уехал за границу. Футболист на мотоцикле не затерялся в чужой стране: прошёл путь от второго дивизиона до чемпиона Франции, нашёл любовь и обзавёлся семьёй. На лето скромный гродненский парень с очаровательной супругой Жюстин, сыновьями Мартэном и Виктором приехал в родной город и рассказал «Вечернему Гродно» о пути к успеху.

Утром дембельнулся, а вечером — на самолёт



Виталий ещё школьником играл за гродненскую команду. На одном из матчей чемпионата Беларуси подошёл тренер и спросил, не хочет ли парень попробовать силы во Франции. Виталий принял предложение после армии в 2011 году.

— Утром ушёл на дембель, а вечером из Варшавы улетал во Францию, — вспоминает Виталий Кашкаха. — Прилетел, вышел из самолёта, меня встретили партнёры по команде. Потом они признались, что ждали русского два метра ростом и полтора метра в ширину, а им навстречу вышел худой юный парень — явно не то, что они ожидали, — смеётся спортсмен.

В чемпионате Беларуси играют пять команд, тогда как во Франции два дивизиона по десять клубов в каждом. В целом уровень французского мотобола выше, а в чемпионате другие правила. Если в Беларуси многое решает индивидуальное мастерство, то там всё завязано на командной игре.

Гродненец выступал за «Робьон» — команду из одноимённой деревушки на юге Франции в 80 километрах от Марселя.

— Мотобол в городке очень популярен, там две команды, которые конкурируют между собой, — говорит Виталий. — Развита инфраструктура: мотобольный стадион с освещением, два футбольных поля, теннисные корты. Из-за рёва моторов тренировались и играли строго по расписанию.


Русские умеют играть в мотобол


Виталий забил уже в первом матче, а всего за сезон наколотил 80 голов. Он был единственным легионером в «Робьоне», но быстро стал своим, по итогам чемпионата признан лучшим бомбардиром клуба.

— Было непривычно играть с освещением. В первое время обращал внимание на тени от мотоциклов. Создавалось ощущение, что кто-то меня догоняет, — Виталий Ка х перечисляет первые «неудобства». — Несмотря на то что игры проходили вечером, было жарко.

В Беларуси после матчей мотоболисты много времени проводят возле «железного коня», там же просили только помыть фильтр. Есть клубы, в которых игроки вообще не вмешиваются в техническое обслуживание, мотоциклы готовят механики.

Побывал на матче Лиги чемпионов


Юг Франции — это место, где море и горы. В свободное время гродненец катался по окрестностям, побывал в Монако и в Марселе.

— Когда первый раз приехал в Марсель за рулём, не понял, как тут вообще ездят! — смеётся Виталий. — На светофоре стояли полицейские, а мимо них по пешеходной дорожке проскочил скутерист. Те — ноль внимания. Сразу же вспомнился фильм «Такси». Всё-таки Марсель — это город со своим менталитетом.

Там он побывал на матче футбольной Лиги чемпионов между «Марселем» и «Боруссией».

Путь к любви и титулу чемпиона




В 2015 году один из лучших игроков Франции Оливье Бонжо пригласил Виталия в свою команду «Вужакюр». Гродненец принял приглашение.

— «Робьон» вышел в элитный дивизион, но бороться за медали задачи не было. Поэтому хотел попробовать себя в более сильном клубе и принял приглашение «Вужакюра», — объясняет игрок.

В этом же сезоне гродненец стал чемпионом Франции, а затем вернулся назад в Робьон. Тренировки по мотоболу совмещал с работой водителем на грузовике. Так встретил свою любовь.

— По вечерам на одной из ферм забирал дыни. На упаковке овощей работала Жюстин. Мы часто виделись, затем обменялись номерами телефонов, а однажды встретились и больше не расставались, —  рассказал Виталий Кашкаха.


Удивили цены и лошади


Сейчас они живут в городе Апте в пятнадцати километрах от Робьона. Пока мотобол ушёл на второй план, приоритет — семья, воспитание детей. На следующий год Виталий Кашкаха планирует вернуться в спорт. Пока же  решил показать супруге Беларусь, ведь до этого она знала нашу страну только по рассказам.

Весной они побывали в Мирском замке, съездили в столицу и  посетили Кубок Беларуси по мотоболу в Лунинце. Француженка признаётся, что её удивило, как в деревнях пашут в поле лошадьми, а на трассах водители сами ремонтируют фуры.

— Было непривычно, что торговые центры и магазины закрываются очень поздно, идти за покупками можно хоть ночью. Правда, цены приближаются к французским, — улыбается Жюстин. — А ещё в Гродно живут очень религиозные люди. В этом она удивилась, когда увидела огромное количество верующих возле Фарного костёла. Во Франции всё вокруг занято мусульманами.

До осени семья Виталия будет гостить в Гродно. Мотоболист готовится к чемпионату Европы, который в конце мая пройдёт в Германии.

 
Теги: Гродно
 
 
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Среди видов спорта, которые существуют и развиваются в Беларуси, мотобол вряд ли может конкурировать по популярности с футболом или хоккеем. Это увлечение...
 
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