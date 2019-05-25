ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День выборов: более 20 стран избирают новый состав Европарламента

26.05.2019 09:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Выборы в Европарламент (ЕП) проходят 23-26 мая в 28 странах-членах Евросоюза, гражданам ЕС предстоит избрать 751 депутата. По итогам четвертого, ключевого, дня будет составлена предварительная картина расклада политических сил на следующие пять лет.

В предыдущие три дня свой выбор уже сделали избиратели в Нидерландах, Великобритании, Ирландии, Латвии, Словакии, Чехии и на Мальте. В воскресенье в ряде государств, как, например, в Бельгии, выборы в ЕП совпадут с национальными и местными выборами. Но официальные результаты выборов в ЕП во всех странах будут оглашены не раньше вечера воскресенья.

Депутаты Европарламента избираются в соответствии с национальными избирательными системами, но при этом должны соблюдаться некоторые общие положения, установленные законодательством ЕС. В частности, принцип пропорционального представительства. В нынешнем составе ЕП больше всего кресел у депутатов из ФРГ (96), затем следует Франция (74), Италия (73), Великобритания (70), Испания (54). Меньше всего депутатов у Кипра, Мальты и Люксембурга (по шесть).

В ряде стран голосование будет обязательным (Бельгия, Болгария, Кипр, Греция и Люксембург). Отличается и порог для прохождения в парламент: самый маленький на Кипре – 1,8%, самый высокий - 5% - в таких странах как Франция, Польша, Венгрия, Бельгия и ряд других. В некоторых странах такого ограничения нет (например, в Болгарии, Нидерландах, Финляндии). Минимальный возраст кандидатов в странах ЕС тоже разный: от 18 лет в Германии, Франции, Австрии, Финляндии, до 25 в Италии и Греции.

Согласно последним прогнозам, самый большой результат (до 180 мандатов) прочат партии Жан-Клода Юнкера - "Европейской народной партии". Примерно на 150 кресел могут претендовать социал-демократы.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выборы в Европарламент (ЕП) проходят 23-26 мая в 28 странах-членах Евросоюза, гражданам ЕС предстоит избрать 751 депутата. По итогам четвертого, ключевого, дня будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главный архитектор Минской области: концепция Minsk mall park в Сенице требует доработки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика