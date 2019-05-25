День выборов: более 20 стран избирают новый состав Европарламента

В предыдущие три дня свой выбор уже сделали избиратели в Нидерландах, Великобритании, Ирландии, Латвии, Словакии, Чехии и на Мальте. В воскресенье в ряде государств, как, например, в Бельгии, выборы в ЕП совпадут с национальными и местными выборами. Но официальные результаты выборов в ЕП во всех странах будут оглашены не раньше вечера воскресенья.





Депутаты Европарламента избираются в соответствии с национальными избирательными системами, но при этом должны соблюдаться некоторые общие положения, установленные законодательством ЕС. В частности, принцип пропорционального представительства. В нынешнем составе ЕП больше всего кресел у депутатов из ФРГ (96), затем следует Франция (74), Италия (73), Великобритания (70), Испания (54). Меньше всего депутатов у Кипра, Мальты и Люксембурга (по шесть).





В ряде стран голосование будет обязательным (Бельгия, Болгария, Кипр, Греция и Люксембург). Отличается и порог для прохождения в парламент: самый маленький на Кипре – 1,8%, самый высокий - 5% - в таких странах как Франция, Польша, Венгрия, Бельгия и ряд других. В некоторых странах такого ограничения нет (например, в Болгарии, Нидерландах, Финляндии). Минимальный возраст кандидатов в странах ЕС тоже разный: от 18 лет в Германии, Франции, Австрии, Финляндии, до 25 в Италии и Греции.





Согласно последним прогнозам, самый большой результат (до 180 мандатов) прочат партии Жан-Клода Юнкера - "Европейской народной партии". Примерно на 150 кресел могут претендовать социал-демократы.



