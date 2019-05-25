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Главный архитектор Минской области: концепция Minsk mall park в Сенице требует доработки
Источник материала: Партизан
Чего не хватает проекту французских архитекторов и удастся ли воплотить его в жизнь? Своим мнением с
Группа французских компаний продемонстрировала в Миноблисполкоме проект комплекса Minsk mall park. Зарубежные архитекторы предложили разместить в Сенице гипермаркет, кинотеатр, боулинг, небольшой аквапарк, торговый центр, лыжный склон на крыше, отель и многое другое. Ориентировочная стоимость этого объекта — 300 миллионов долларов.
— Возможно, в таком объеме комплекс там не нужен. По данному поводу еще будет высказываться город Минск, ведь в первую очередь на его жителей ориентируются французские компании. Мое видение: концепция Minsk mall park имеет право на жизнь, но требует доработки, — считает Вадим Николаенко. — К примеру, я увидел много наземных парковок. Более подходящий вариант, на мой взгляд, подземные или многоуровневые паркинги. В целом говорить что-то конкретное пока рано. Французские компании вначале должны предоставить письменное технико-экономическое обоснование проекта с указанием инвесторов.
Собеседник отметил, что концепции различных объектов в Миноблисполком поступают достаточно часто. Но на стадии проработки либо инвестор может отказаться от идеи, либо местные власти осознают, что слишком высоки риски, что проект не будет реализован.
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Чего не хватает проекту французских архитекторов и удастся ли воплотить его в жизнь? Своим мнением с МЛЫН.BY поделился заместитель председателя комитета по...
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