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СМИ: Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о слиянии

26.05.2019 09:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Переговоры итало-американской компании Fiat Chrysler и французской корпорации Renault о слиянии находятся на «продвинутой» стадии. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на несколько осведомленных источников.

По данным издания, автопроизводители стремятся объединить усилия для решения структурных задач. По словам источников, переговоры в настоящее время ведутся, и сделка еще может развалиться.

При этом Reuters также сообщил со ссылкой на источники, что между Fiat Chrysler и Renault ведутся переговоры. Агентство уточняет, что речь идет о «всеобъемлющем глобальном объединении».

Переговоры компаний ведутся на фоне уголовного преследования в отношении экс-главы альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона в Японии.

 
 
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Переговоры итало-американской компании Fiat Chrysler и французской корпорации Renault о слиянии находятся на «продвинутой» стадии. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на...
 
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