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Впервые в истории белоруску избрали в состав исполкома ФИБА-Европа

26.05.2019 11:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На генеральной ассамблее Международной федерации баскетбола (FIBA) в Европе в Мюнхене состоялись выборы руководящих органов организации, сообщает официальный сайт БФБ.


Фото: bbf.by

Генеральный-секретарь и исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина избрана в состав исполкома ФИБА Европа. Всего на 23 места претендовали 38 кандидатов, Маринина набрала 10-е количество голосов — 36.

Впервые в истории отечественного баскетбола Беларусь будет представлена в исполнительных органах международной организации.

В ассамблее принимали участие руководители 50 национальных федераций континента, президент ФИБА Орасио Мураторе, генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис, а также почетные гости. Нашу страну представляла делегация во главе с председателем федерации Максимом Рыженковым.

В ходе выборов президентом ФИБА Европа переизбран Тургай Демирель (Турция), казначеем — Карл Таллер (Австрия). В состав исполкома вошли 23 представителя национальных федераций.

Участие в предстоящих Европейских играх в Минске в качестве гостя подтвердили президент ФИБА Европа Тургай Демирель и исполнительный директор Камиль Новак.


Фото: bbf.by

— Безусловно, произошло историческое событие для нашего баскетбола, — отметил Максим Рыженков. — Это, конечно, высокая оценка того градуса внимания, которое уделяется со стороны руководства страны развитию спорта в Беларуси. На Олимпийском собрании президентом НОК и главой государства была поставлена задача войти в исполнительные органы международных спортивных организаций. Нам удалось оправдать высокое доверие. Это позволит более системно работать над привлечением в Беларусь соревнований высокого уровня, усилить уровень защиты национальных атлетов на турнирах, обозначить участие нашего государства в развитии вида спорта на международной арене.

Подобные назначения, безусловно, способствуют и укреплению международного имиджа страны. Таким избранием была отмечена активная работа федерации как на внутренней спортивной арене, так и на внешней. За последние годы для развития баскетбола в Беларуси сделано много, но предстоит сделать еще больше. На Европейские игры в Минск к нам приедут руководители ФИБА Европа и национальных федераций — наша задача провести данный турнир на достойном организационном уровне.

 
Теги: Минск
 
 
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На генеральной ассамблее Международной федерации баскетбола (FIBA) в Европе в Мюнхене состоялись выборы руководящих органов организации.
 
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