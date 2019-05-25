ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вредны ли известные советские лекарства

26.05.2019 11:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Лекарственные препараты, которые были популярны в Советском Союзе, и сегодня пользуются определенной популярностью. Ведь они недорогие, есть в каждой аптеке, не требуют рецепта и привычны большей части людей на постсоветском пространстве. Однако все чаще и чаще можно услышать, что препараты, которыми многие лечились с детства и до седых волос, оказываются вредными и опасными для здоровья. Так ли это и с какими проблемами можно столкнуться, используя эти препараты, «АиФ» рассказал врач-хирург, к. м. н. Максим Козорин.


Фото: pixabay.com

Препаратов из советского прошлого нам в наследство досталось немало. Стоит отметить, что все они сегодня имеют более современные аналоги, так что у людей всегда есть свобода выбора в отношении средств с похожим спектром действия.

Марганцовка

Одно из средств, которые в Союзе практиковали постоянно, да и сегодня вспоминают нередко, особенно в домах, где появляются младенцы. Ведь перманганат калия является самым известным антисептиком как для наружного, так и для внутреннего применения. Его предлагают в следующих ситуациях:

  • слабый раствор пьют при отравлениях, диарее и кишечных инфекциях;
  • более концентрированным раствором (до 0,5%) обрабатывают открытые раны, язвы, пролежни и укусы насекомых;
  • в педиатрии распространено купание младенцев с раствором марганцовки, он помогает заживить пупочную рану и обеззараживает воду;
  • марганцовкой производят полоскание ротовой полости при стоматите и гингивите;
  • хорошо справляется этот препарат с высыпаниями при герпесе и ветряной оспе;
  • ножные ванны с перманганатом калия помогают при излишней потливости и заживляют мозоли.

При разведении препарата нужно внимательно следить за тем, чтобы его кристаллы не попали на кожу и полностью растворились в воде, иначе они могут вызвать сильный ожог и раздражение кожи. Поэтому сначала рекомендуется приготовить более концентрированный раствор, а затем уже добавлять его в воду. Это важно в первую очередь при приеме раствора внутрь, а также во время купания ребенка.

Сегодня марганцовку практически невозможно встретить в обычных аптеках. Объясняется это не ее потенциальным вредом для здоровья человека, а тем, что перманганат калия является легковоспламеняющимся веществом, а при трении его кристаллов о железо или при нарушении условий хранения даже может произойти взрыв.

Бальзам «Звездочка»

Еще одно популярное средство — мазь «Звездочка». Она широко использовалась при многих проблемах со здоровьем.

Состав препарата преимущественно натуральный, что делает его достаточно безопасным при использовании. Однако все же есть у него ряд противопоказаний, которые надо учитывать, чтобы не допустить побочных эффектов.

Основными способами применения мази являются:

  • лечение воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, а также профилактика их появления;
  • терапия и предупреждение развития воспалительных заболеваний суставов и позвоночника;
  • предупреждение и лечение радикулита;
  • лечение болей в мышцах после физических нагрузок;
  • комплексная терапия растяжений и прочих травм связок и сухожилий;
  • снятие мигрени и других видов головной боли;
  • избавление от зубной боли;
  • терапия ушибов и синяков;
  • комплексное лечение депрессии и подавленности;
  • снятие чрезмерной утомляемости;
  • размягчение мозолей и снятие отеков ног;
  • терапия при кожных заболеваниях;
  • устранение негативных последствий от укусов насекомых, а также ожогов медузы;
  • снятие приступов тошноты при морской болезни;
  • дезинфекция воздуха в помещении посредством использовании в аромалампе;
  • лечение и профилактика гриппа.

Эффективность средства была проверена годами. При этом оригинальный рецепт до сих пор не имеет стопроцентного аналога: имеющиеся на рынке препараты схожего спектра действия лишь частично напоминают «Звездочку». Поэтому сегодня мази и бальзамы с таким названием снова начали появляться на прилавках аптек.

Конечно же, не стоит кидаться на нее и мазать на все и сразу. Такой препарат обладает рядом противопоказаний. Нельзя использовать ее при:

  • непереносимости хотя бы одного из компонентов лекарственного средства (это может вызвать сильную аллергическую реакцию и, как следствие, развитие удушья);
  • бронхиальной астме;
  • бронхоспазме (в случае применения мази он может усилиться, что приведёт к нарушению или остановке дыхания);
  • коклюше;
  • заболеваниях кожи.

Также не рекомендуется применять мазь «Звездочка» маленьким детям (до 3 лет), при беременности и в период лактации. При применении мази следует обращать внимание на реакцию кожи в месте нанесения препарата. При появлении сильного зуда, жжения, отека или высыпаний, схожих с крапивницей, надо прекратить ее использование.

Мазь Вишневского

Один из препаратов, доставшихся нам в наследство с советских времен и вызывающих немало споров у общественности. Его нередко называют опасным для здоровья. Но врачи с этим не всегда согласны.

Линимент бальзамический (второе название — мазь или линимент Вишневского) продолжает широко применяться в медицинской практике при различных заболеваниях, обладает высокой эффективностью и безопасностью.

В состав мази Вишневского входят три компонента, которые усиливают действие друг друга: березовый деготь, касторовое масло и ксероформ. Деготь — сильнейший природный антисептик, эффективный против большинства болезнетворных бактерий. Он усиливает кровообращение в месте нанесения и повышает способность тканей к регенерации, а также устраняет болевые ощущения, жжение и зуд. Касторовое масло помогает мази быстро проникать в ткани и является сильным успокоительным средством для пораженной кожи. Ксероформ подсушивает тканевую поверхность и усиливает антисептическое действие лекарственного препарата. В ряде случаев рекомендуется смешивать лекарство с бальзамом Шостаковского (винилином). Препараты усиливают действие друг друга и более активно помогают заживлению. Способность препарата стимулировать регенерацию кожи и более глубоких тканей позволяет применять его для лечения ожогов третьей степени, в этом случае они не оставляют после заживления сильных рубцов. Кроме того, мазь используется при внутренних воспалениях мочеполовой системы и молочных желез.

Ни в коем случае не следует использовать мазь Вишневского на свежих кровоточащих ранах. Это может привести к обильному кровотечению.

Есть мнение, что препарат способен спровоцировать развитие меланомы (рака кожи). Действительно, если дёготь воздействует на кожу в течение длительного времени (более 3 месяцев), он может стать причиной развития рака. Но при курсе лечения препаратом не более одного месяца и соблюдении рекомендаций специалистов такой опасности нет.

На сегодняшний день аналогов мази Вишневского не существует. Однако есть препараты, которые облагают схожим действием: это ихтиоловая мазь и левомеколь. Оба средства способствуют очищению раны от гнойных масс и ускорению заживления тканей.

Ихтиоловая мазь

Ихтиоловая мазь применяется для лечения кожных заболеваний (фурункулов, ожогов, прыщей, экземы, красной волчанки, рожистого воспаления), снятия болезненных проявлений при невралгии и артрите, а также в составе терапии в гинекологии и в урологии. Она активно используется и сегодня, т. к. доказала свой эффект.

Основной активный компонент препарата — ихтиол. Он содержит серу, этим объясняется специфический резкий запах препарата. Ихтиоловая мазь применяется местно, обладает антибактериальными свойствами, способствует снятию воспалений и болевых ощущений, а также оказывает кератопластическое действие, предотвращая ороговение кожных покровов.

Многим не нравится характерный запах препарата. Но в терапии на него приходится обращать внимание в последнюю очередь. Чтобы препарат не вызывал нареканий, его следует правильно наносить. При ряде заболеваний его используют тонким слоем, а после накрывают салфетками и заклеивают пластырем и бинтом. Мазь также широко используют для терапии прыщей, хотя на рынке полно аналогов. Но в этом случае ее лучше смешивать с вазелином, чтобы она не была такой агрессивной.

Советские препараты вполне неплохо комбинируются с современными средствами в качестве комплексной терапии различных заболеваний. Назвать их опасными сложно. Главное — соблюдать инструкции по их применению и не стараться назначать себе дозировку самостоятельно. По поводу применения даже проверенных и привычных лекарственных средств все равно стоит каждый раз советоваться с врачом.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лекарственные препараты, которые были популярны в Советском Союзе, и сегодня пользуются определенной популярностью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Впервые в истории белоруску избрали в состав исполкома ФИБА-Европа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика