|
Фотофакт: машина главы МВД Шуневича паркуется под знаком «Остановка запрещена»
Источник материала: KYKY>
В сети появились фотографии, на которых видно, как машина министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича припаркована под знаком «Остановка запрещена». Их
Как пишет автор канала Степан Светлов, под запрещающим знаком припаркован черный Mercedes. Блогер саркастично отметил: «Да еще и в рабочее время, с государственным бензином и за деньги налогоплательщиков отправлять его за своей женой. А потом вместе с ней ездить за покупками для уютного гнездышка».
Тему с незаконной парковкой поддержал активист и блогер Антон Мотолько. В Facebook он
|
Свежие газеты
Архив (Разное)