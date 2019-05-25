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Фотофакт: машина главы МВД Шуневича паркуется под знаком «Остановка запрещена»

26.05.2019 11:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В сети появились фотографии, на которых видно, как машина министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича припаркована под знаком «Остановка запрещена». Их опубликовали в Telegram-канале «Nexta».

Как пишет автор канала Степан Светлов, под запрещающим знаком припаркован черный Mercedes. Блогер саркастично отметил: «Да еще и в рабочее время, с государственным бензином и за деньги налогоплательщиков отправлять его за своей женой. А потом вместе с ней ездить за покупками для уютного гнездышка».

Тему с незаконной парковкой поддержал активист и блогер Антон Мотолько. В Facebook он написал, что автомобиль все-таки личный, а не служебный. Однако паркуется именно в этом месте машина чуть ли не каждый день.

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В сети появились фотографии, на которых видно, как машина министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича припаркована под знаком «Остановка запрещена». Их...
 
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