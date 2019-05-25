Фотофакт: машина главы МВД Шуневича паркуется под знаком «Остановка запрещена»

Источник материала: KYKY

В сети появились фотографии, на которых видно, как машина министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича припаркована под знаком «Остановка запрещена». Их опубликовали в Telegram-канале «Nexta».

Как пишет автор канала Степан Светлов, под запрещающим знаком припаркован черный Mercedes. Блогер саркастично отметил: «Да еще и в рабочее время, с государственным бензином и за деньги налогоплательщиков отправлять его за своей женой. А потом вместе с ней ездить за покупками для уютного гнездышка».

Тему с незаконной парковкой поддержал активист и блогер Антон Мотолько. В Facebook он написал , что автомобиль все-таки личный, а не служебный. Однако паркуется именно в этом месте машина чуть ли не каждый день.