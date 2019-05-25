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Лукашенко поздравил Зурабишвили с Днем независимости Грузии

26.05.2019 09:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Глава белорусского государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Грузии Саломе Зурабишвили с национальным праздником – Днем независимости, сообщили в президентской пресс-службе в воскресенье.

"Между Республикой Беларусь и Грузией достигнут высокий уровень партнерства, прочным фундаментом которого являются духовная близость культур наших народов, общая история, хорошие человеческие отношения и взаимодополняемость экономик", - отметил Лукашенко в поздравительном послании.

Он выразил уверенность, что "расширение сотрудничества, наполненного совместными проектами в самых разнообразных отраслях, будет и в дальнейшем способствовать успешному развитию обоих государств".

Лукашенко пожелал Зурабишвили "крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии, а гражданам братской Грузии – мира и процветания", проинформировали в пресс-службе.

 
 
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Грузии Саломе Зурабишвили с национальным...
 
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