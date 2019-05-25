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Россия и Чехия сразятся за бронзу чемпионата мира по хоккею в Братиславе

26.05.2019 12:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 83-м чемпионате мира по хоккею в Словакии осталось провести всего два матча, в которых определятся обладатели медалей.


Фото: iihf.com

В 16.45 по минскому времени мегазвездная Россия попробует искупить вину за конфуз в полуфинальном поединке с наделавшими шума финнами, которые привезли на ЧМ второй-третий состав. В матче за бронзу россияне поспорят с командой Чехии, которая в полуфинале отчаянно сопротивлялась Канаде, но потерпела болезненное поражение, несмотря на громкую поддержку трибун в Братиславе.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча Россия — Чехия.

Как правило, звездным командам, нацеливающимся только на золото ЧМ, непросто искать мотивацию в утешительных спорах за бронзу. И административный штаб российской дружины наверняка не обойдется без дополнительной накачки.

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг сразу же после поражения в полуфинале от финнов заявил о важности результата в матче за третье место.

— Играем на победу. Потом все остальное. С нами Россия! — приводит «Чемпионат» слова Ротенберга.

«Все остальное» — это, наверняка и судьба главного тренера сборной Ильи Воробьева, занимающего аналогичный пост в звездном питерском СКА, который он не смог вывести в финал Кубка Гагарина.

Российским хоккеистам уже и так досталось от болельщиков, поэтому несложно представить, какая обструкция ждет их после неудачи в матче за бронзу. Поэтому наверняка безразличия в малом финале с их стороны не будет. Да и Чехия — один из самых принципиальных соперников еще со времен СССР. Так что матч вряд ли будет скучным.

На предварительном этапе ЧМ-2019 соперники играли в одной группе, 13 мая россияне оказались сильнее — 3:0.

Российских болельщиков на чемпионатах мира, как всегда, много. Но и чехов на нынешнем первенстве планеты не меньше, ведь турнир проходит в соседней Словакии. Фаны уже заждались от своей команды наград на топ-турнирах. На чемпионатах мира чехи остаются без медалей с 2012 года, когда привезли бронзу из Хельсинки. На Олимпиаде они не поднимаются на пьедестал с Турина-2006, когда обыграли Россию в матче за бронзу.

Россия же завоевывала медали на четырех из пяти предыдущих форумов — 1 золото, 1 серебро, 2 бронзы. Правда, год назад в Дании россияне остались без наград, проиграв еще в четвертьфинале канадцам. И это лишь добавляет мотивации российским хоккеистам.

В матче за золотые медали ЧМ-2019 в 21.15 сразятся сборные Канады и Финляндии.

 
 
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На 83-м чемпионате мира по хоккею в Словакии осталось провести всего два матча, в которых определятся обладатели медалей.
 
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