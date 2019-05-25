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11-летняя девочка напала на грабителя, чтобы защитить маму
Источник материала: СТВ
Новости Аргентины. В Буэнос-Айресе попытка мужчины украсть мопед у женщины потерпела крах из-за 11-летней девочки.
Как
11-летней девочке сильно не понравилось, что какой-то посторонний дядя пристаёт к её маме. Школьница подошла к злоумышленнику со спины и нанесла резкий удар по лицу. От неожиданности мужчина отпрянул. Этим воспользовалась женщина, оттолкнув гражданина.
После этого нападавший принял единственно верное решение – отступил. 11-летняя воительница хотела броситься в погоню и повергнуть отступающего противника, но мама придержала дочку. На этом история завершилась.
Согласно информации аргентинских СМИ, задержать подозреваемого к настоящему моменту не удалось.
Ещё один случай неожиданной помощи произошёл в Америке.
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Новости Аргентины. В Буэнос-Айресе попытка мужчины украсть мопед у женщины потерпела крах из-за 11-летней девочки. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл 22 мая....
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