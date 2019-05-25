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11-летняя девочка напала на грабителя, чтобы защитить маму

26.05.2019 11:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Аргентины. В Буэнос-Айресе попытка мужчины украсть мопед у женщины потерпела крах из-за 11-летней девочки.  

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл 22 мая. Женщина сидела на мопеде возле здания, а дочка ждала её на ступеньках. В какой-то момент к жительнице Аргентины подошёл мужчина и попытался стянуть гражданку с транспортного средства.  

11-летняя девочка напала на грабителя, чтобы защитить маму
Фото: Cronica Virales  

11-летней девочке сильно не понравилось, что какой-то посторонний дядя пристаёт к её маме. Школьница подошла к злоумышленнику со спины и нанесла резкий удар по лицу. От неожиданности мужчина отпрянул. Этим воспользовалась женщина, оттолкнув гражданина.  

После этого нападавший принял единственно верное решение – отступил. 11-летняя воительница хотела броситься в погоню и повергнуть отступающего противника, но мама придержала дочку. На этом история завершилась.  

11-летняя девочка напала на грабителя, чтобы защитить маму
Фото: Cronica Virales  

Согласно информации аргентинских СМИ, задержать подозреваемого к настоящему моменту не удалось.  

Ещё один случай неожиданной помощи произошёл в Америке. 

Семилетний мальчик спас семью от грабителей – здесь подробнее.  

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Новости Аргентины. В Буэнос-Айресе попытка мужчины украсть мопед у женщины потерпела крах из-за 11-летней девочки.   Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл 22 мая....
 
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