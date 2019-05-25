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В Литве сегодня проходит второй тур президентских выборов
26.05.2019 12:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
коллаж: tut.by
На пост главы государства претендуют 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа.
Первый тур президентских выборов прошел в Литве 12 мая. В них участвовали 9 кандидатов. Шимоните в первом туре набрала 31,31% голосов, а Науседа — 30,94%. Шимоните поддерживает та же партия, что выдвигала Далю Грибаускайте десять лет назад — «Союз отечества — Христианские демократы». Науседа — беспартийный кандидат. Он входил в руководство Банка Литвы и работал в бизнесе.
В предварительном голосовании приняли участие 10,74% избирателей.Второй срок полномочий нынешнего президента Литвы Дали Грибаускайте заканчивается в июле, пишет
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На пост главы государства претендуют 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа.
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