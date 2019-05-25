Источник материала: Новости Волковыска

В Комитете государственного контроля Гродненской области с 27 мая по 12 июня будут работать телефоны «горячей линии» в г. Гродно 8(0152) 79-88-16, 79-88-19, 79-88-23 и 79-88-24, по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать Комитет об имеющихся фактах использования руководителями организаций служебных и специальных легковых автомобилей в личных целях.

При проведении Комитетом государственного контроля Гродненской области контрольно-аналитических мероприятий в части выполнения мероприятий подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» установлен ряд проблем и недоработок.

В Комитете государственного контроля Гродненской области с 24 мая по 14 июня будут работать телефоны «горячей линии» в г. Гродно 8(0152) 79-88-16, 79-88-19, 79-88-23 и 79-88-24, по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать Комитет об имеющихся недостатках по созданию безбарьерной среды в нашем регионе.

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