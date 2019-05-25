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Рано утром в воскресенье в Бресте задержали блогера Сергея Петрухина

26.05.2019 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники милиции в гражданском и в форме около 7.30 задержали Петрухина, когда он выходил из дома. Правда, через несколько часов отпустили.

«После задержания меня как лица, в отношении которого ведется административный процесс, меня доставили в Ленинский РОВД. Оказалось, мне вменяют неявку по повестке в милицию на Пасху, 28 апреля. Но они ошиблись – я предоставил видеозапись, которая доказывает – сотрудник милиции, который пытался вызвать меня в милицию на 28 апреля, перепутал и сказал, что я должен явиться 24 апреля. И было именно это 24 апреля, в суде, когда я был заявлен как свидетель на процессе по делу Олега Вялова», – рассказал «БГ» Сергей Петрухин.


Он собирается обжаловать действия милиционеров. Кроме того, Петрухин оставил запись в «Книге замечаний и предложений» Ленинского РОВД – он предложил руководству райотдела организовать работу сотрудников милиции так, чтобы «ценить время других людей». 

Сергей Петрухин известен своими видеороликами на острые социальные темы. С 2018 года вместе с блогером из Березы Александром Кабановым на YouTube-каналах «Народный репортер» и «YouTube-депутаты» освещает тему строительства под Брестом аккумуляторного завода. За свою активность блогеры неоднократно привлекались к административной ответственности. Их задерживали и штрафовали на крупные суммы. Оплачивать штрафы Петрухину и Кабанову помогают люди.

В прошлом году на Петрухина завели уголовное дело за публичные клевету и оскорбление милиционеров. В апреле этого года суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 360 базовых (9 180 рублей) в доход государства, а также обязал возместить моральный ущерб четырем потерпевшим сотрудникам милиции (в общей сложности 7 500 рублей) и расходы на адвоката. Гособвинитель просил для Петрухина два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа и штраф в 100 базовых.


 
Теги: Брест
 
 
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Сотрудники милиции в гражданском и в форме около 7.30 задержали Петрухина, когда он выходил из дома. Правда, через несколько часов отпустили.
 
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