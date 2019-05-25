Рано утром в воскресенье в Бресте задержали блогера Сергея Петрухина

«БГ» Сергей Петрухин. «После задержания меня как лица, в отношении которого ведется административный процесс, меня доставили в Ленинский РОВД. Оказалось, мне вменяют неявку по повестке в милицию на Пасху, 28 апреля. Но они ошиблись – я предоставил видеозапись, которая доказывает – сотрудник милиции, который пытался вызвать меня в милицию на 28 апреля, перепутал и сказал, что я должен явиться 24 апреля. И было именно это 24 апреля, в суде, когда я был заявлен как свидетель на процессе по делу Олега Вялова», – рассказалСергей Петрухин.





Он собирается обжаловать действия милиционеров. Кроме того, Петрухин оставил запись в «Книге замечаний и предложений» Ленинского РОВД – он предложил руководству райотдела организовать работу сотрудников милиции так, чтобы «ценить время других людей».



