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Белорусские сказки теперь можно послушать через бесплатное мобильное приложение
Источник материала: Партизан
Это некоммерческий проект, созданный, чтобы привлечь внимание к белорусской истории и аутентичной культуре.
Белорусская IT-компания Apalon выпустила бесплатное мобильное приложение с белорусскими фольклорными аудиосказками под названием
Приложение дает возможность прослушать 53 сказки, которые в течение 20 лет собирал лидер фолк-модерн-группы «Палац» Олег Хоменко.
Они объединены в тематические категории: «Волшебные сказки», «Сказки о животных», «Странные сказки», «Сказки о жизни», «Поучительные сказки» и «Сказки о солдате».
Все аудиосказки профессионально озвучены Олегом Хоменко. Музыкальные зарисовки к ним специально записаны фолк-группой «Палац». Кроме того, в приложении есть 15 иллюстраций с главными героями белорусского фольклора.
Это некоммерческий проект, созданный, чтобы привлечь внимание к белорусскому истории и аутентичной культуре.
На 25 мая приложение уже успели скачать больше 1000 человек. Рейтинг – 4,9 из 5.
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Это некоммерческий проект, созданный, чтобы привлечь внимание к белорусской истории и аутентичной культуре.
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