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Геополитическая дилемма: готов ли Запад принять режим Лукашенко?

26.05.2019 11:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Готов ли Запад помогать Лукашенко, чтобы отстоять независимость Беларуси?

Геополитическая дилемма: готов ли Запад принять режим Лукашенко?
Корреспондент reform.by Александр Отрощенков поговорил с известным британским журналистом и публицистом Эдвардом Лукасом об угрозах, с которыми сталкивается наша страна.

Справка. Эдвард Лукас, старший вице-президент Центра анализа европейской политики и редактор авторитетного британского журнала The Economist.

— Недавно новая инициатива iSANS опубликовала доклад об усилении гибридной агрессии России в отношении Беларуси, активизации неонацистских групп и растущем давлении с целью принуждения к «интеграции». Есть ли основания для таких опасений?

— Я не эксперт по теме Беларуси. Но я внимательно слушаю людей, которые ими являются. И я понимаю, что есть определенное напряжение в российской политике с одной стороны со стремлением к стабильности, а с другой – к стремлению к более глубокой интеграции. И я считаю, что высылка Бабича — это свидетельство очень глубокого раскола между Лукашенко и Путиным. Но такие скандалы были между ними и раньше, а еще раньше они были между Лукашенко и Ельциным. Для меня также очень важным вопросом является Китай и то, возрастет ли его влияние и пойдут ли на это беларусы, чтобы иметь стратегический противовес. Потому что интерес Китая к Беларуси серьезный. Но настолько ли, чтобы притормозить российскую инициативу, направленную на ускоренную интеграцию…

— В своем выступлении вы много говорили о растущей китайской угрозе для Запада, об агрессивных действиях Китая. Не несет ли растущее влияние Китая еще большую опасность?

— Тут вопрос политики проталкивания и притягивания (push and pull policy). Приведет ли Лукашенко китайцев в минский аэропорт и скажет россиянам, что ставки повышаются, или он сможет предложить им что-то еще настолько важное, что они хоть чем-то поступятся в своих взаимоотношениях с Путиным, чтобы получить Беларусь в союзники. Этого мы пока не знаем.


— Власти Беларуси много раз заявляли, что участие Беларуси в «Восточном Партнерстве» мешает превратить эту организацию в антироссийскую. Беларусь действительно выступает в роли троянского коня или это способ, не раздражая Россию, приблизиться к ЕС?

— Я вообще считаю «Восточное Партнерство» достаточно глупой идеей. Оно направлено на шесть очень разных стран. Для них не может быть единой политики. Наверное, теоретически можно создать какой-то каркас, но он был бы слишком просторным, потому что страны слишком сильно различаются, это был бы совсем не каркас. Украина и Грузия совсем не в той категории, что Беларусь и Армения, поэтому я бы не возлагал больших надежд на «Восточное Партнерство». Если же Беларусь хочет быть другом Запада, то препятствие для этого явно не на западной стороне.

— Запад, вроде бы, хочет видеть Беларусь суверенной. Но готов ли он принять режим Лукашенко в нынешнем виде?

— Это дилемма. Я имею в виду, что наблюдая за конфликтом Лукашенко и Путина вокруг беларусского суверенитета Запад либо должен наблюдать за созданием союза, что плохо, либо поддержать Лукашенко, на которого были наложены санкции, и который убивал людей. И я думаю, что наиболее привлекательный аспект в идее поглощения Беларуси для Путина – это сложность этого вопроса для Запада.




 
 
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