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Делает ли собственное вооружение Беларусь менее зависимой от России?

26.05.2019 11:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Военный эксперт Александр Алесин в связи с прошедшей выставкой MILEX-2019 ответил на вопрос, делает ли производство собственных вооружений Беларусь менее зависимой от России.



– Думаю, руководство страны дало такую установку, причем не от хорошей жизни. Россия не хочет создавать в Беларуси производство готовых образцов вооружений, – сказал Алесин БелГазете. – В отличие от китайцев: нам предоставляют технологии (тот же «Полонез») и свои полигоны.

Недавно «Полонез» проводил стрельбы в Казахстане. Вопрос из зала: а почему не в России, до которой гораздо ближе, где масса военных полигонов? С одной стороны, мы, возможно, хотим показать Казахстану товар лицом (многое говорит о том, что Казахстан вслед за Азербайджаном может стать покупателем наших «Полонезов»).

А с другой стороны, россияне не способствуют развитию белорусских систем оружия. Россия готова получать от нас комплектующие, поставлять нам образцы вооружений (деньги будут - заходите), но не делиться технологиями, не создавать совместное производство.


Возможно, лед тронется, когда Россия «приревнует» Беларусь к Китаю (в экспертном сообществе ревность уже проявляется).

Может быть, лед уже тронулся, потому что в Беларуси налажено производство российского стрелкового оружия. Пока это только отверточная сборка, но уже есть образцы, в которых применяется большое количество белорусских комплектующих.

И еще одна тенденция: получив базу из России, наши кулибины добавляют свое, вносят новшества и усовершенствования.

 
 
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Военный эксперт Александр Алесин в связи с прошедшей выставкой MILEX-2019 ответил на вопрос, делает ли производство собственных вооружений Беларусь менее зависимой от...
 
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