Делает ли собственное вооружение Беларусь менее зависимой от России?









БелГазете . – В отличие от китайцев: нам предоставляют технологии (тот же «Полонез») и свои полигоны. – Думаю, руководство страны дало такую установку, причем не от хорошей жизни. Россия не хочет создавать в Беларуси производство готовых образцов вооружений, – сказал Алесин. – В отличие от китайцев: нам предоставляют технологии (тот же «Полонез») и свои полигоны.





Недавно «Полонез» проводил стрельбы в Казахстане. Вопрос из зала: а почему не в России, до которой гораздо ближе, где масса военных полигонов? С одной стороны, мы, возможно, хотим показать Казахстану товар лицом (многое говорит о том, что Казахстан вслед за Азербайджаном может стать покупателем наших «Полонезов»).





А с другой стороны, россияне не способствуют развитию белорусских систем оружия. Россия готова получать от нас комплектующие, поставлять нам образцы вооружений (деньги будут - заходите), но не делиться технологиями, не создавать совместное производство.









Возможно, лед тронется, когда Россия «приревнует» Беларусь к Китаю (в экспертном сообществе ревность уже проявляется).





Может быть, лед уже тронулся, потому что в Беларуси налажено производство российского стрелкового оружия. Пока это только отверточная сборка, но уже есть образцы, в которых применяется большое количество белорусских комплектующих.





И еще одна тенденция: получив базу из России, наши кулибины добавляют свое, вносят новшества и усовершенствования.