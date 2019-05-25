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Делает ли собственное вооружение Беларусь менее зависимой от России?
Источник материала: Партизан
Военный эксперт Александр Алесин в связи с прошедшей выставкой MILEX-2019 ответил на вопрос, делает ли производство собственных вооружений Беларусь менее зависимой от России.
– Думаю, руководство страны дало такую установку, причем не от хорошей жизни. Россия не хочет создавать в Беларуси производство готовых образцов вооружений, – сказал Алесин
Недавно «Полонез» проводил стрельбы в Казахстане. Вопрос из зала: а почему не в России, до которой гораздо ближе, где масса военных полигонов? С одной стороны, мы, возможно, хотим показать Казахстану товар лицом (многое говорит о том, что Казахстан вслед за Азербайджаном может стать покупателем наших «Полонезов»).
А с другой стороны, россияне не способствуют развитию белорусских систем оружия. Россия готова получать от нас комплектующие, поставлять нам образцы вооружений (деньги будут - заходите), но не делиться технологиями, не создавать совместное производство.
Возможно, лед тронется, когда Россия «приревнует» Беларусь к Китаю (в экспертном сообществе ревность уже проявляется).
Может быть, лед уже тронулся, потому что в Беларуси налажено производство российского стрелкового оружия. Пока это только отверточная сборка, но уже есть образцы, в которых применяется большое количество белорусских комплектующих.
И еще одна тенденция: получив базу из России, наши кулибины добавляют свое, вносят новшества и усовершенствования.
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Военный эксперт Александр Алесин в связи с прошедшей выставкой MILEX-2019 ответил на вопрос, делает ли производство собственных вооружений Беларусь менее зависимой от...
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