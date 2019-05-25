Более 100 тонн яблок из Беларуси уничтожили в России

Во второй декаде мая сотрудники таможни, пограничного управления ФСБ и Россельхознадзора провели совместную операцию и задержали 9 фур, везших яблоки из Беларуси в Псковскую область. Задержание проходило про силовой поддержке СОБРа.









Общий вес задержанной продукции составил 103, 5 тонн. Перевозчики везли польские яблоки, а также яблоки, страну происхождения которых установить не удалось, сообщает Северо-западное таможенное управление ФТС России.





Весь груз был уничтожен. Его стоимость составила 5 миллионов 175 тысяч российских рублей (более 80 тысяч долларов).