Худенко и Литвинчук победили на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ

Источник материала: Аргументы и факты

В Польше стартовал этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В первый день соревнований успешно выступили белоруски Ольга Худенко и Марина Литвинчук.

Нашим спортсменкам не было равных на дистанции 500 м. Худенко и Литвинчук показали результат 1 мин. 38,366 сек. и почти на две секунды опередили ближайших соперниц из Бельгии.

Также медалями на этапе Кубка мира отметились еще двое белорусов. Артем Козырь в каноэ на 200 м стал «бронзовым» призером, а Олег Юреня в байдарке на 1000 м показал второй результат.