﻿ Худенко и Литвинчук победили на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Худенко и Литвинчук победили на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ

26.05.2019 13:05 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Худенко и Литвинчук победили на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ
Фото: / Жыцце Палесся

В Польше стартовал этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В первый день соревнований успешно выступили белоруски Ольга Худенко и Марина Литвинчук.

Худенко и Литвинчук победили на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ Белоруска Елена Фурман выиграла этап Кубка мира по академической гребле

Нашим спортсменкам не было равных на дистанции 500 м. Худенко и Литвинчук показали результат 1 мин. 38,366 сек. и почти на две секунды опередили ближайших соперниц из Бельгии.

Также медалями на этапе Кубка мира отметились еще двое белорусов. Артем Козырь в каноэ на 200 м стал «бронзовым» призером, а Олег Юреня в байдарке на 1000 м показал второй результат.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
За один день брестские пограничники задержали пятерых нелегалов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика