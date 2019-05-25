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Беларусь пытается закрыть кадровый дефицит иностранцами. Из каких стран к нам едут на заработки

26.05.2019 13:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский рынок труда снова становится привлекательным для иностранцев. Так, на заработки в нашу страну в январе-марте приехало 4239 работников из-за границы, сообщает Департамент по гражданству и миграции МВД. Это на 729 человек больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из тенденций — китайцы, россияне и узбеки стали чаще искать работу в нашей стране, а украинцы — реже.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, из каких стран чаще всего в Беларусь приезжают трудовые мигранты.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В тексте представлены данные Департамента по гражданству и миграции МВД. В статистике учитываются иностранцы, которые прибыли в Беларусь для работы на основе подписанных договоров и контрактов. Учитываются все категории иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание в нашей стране.

Число иностранцев, которые трудоустраиваться в Беларуси, начало расти в 2018 году. До этого на протяжении нескольких лет их количество уменьшалось. К примеру, в 2015 году в Беларуси наши работу 31 768 человек из других стран, а в 2017-м — уже 15 844. В 2018 году — 16 172 человека.

В первом квартале этого года в Беларуси нашли работу 4239 человек. Больше всего — из России (1159 человек). Годом ранее из РФ к нам приехало 868 человек.

На второй строчке по числу приехавших работников в январе-марте оказались китайцы — 914 человек (годом ранее — 606), на третьей — украинцы (688 против 937).

Напомним, китайцы в первом полугодии 2016 года впервые опередили украинцев по числу прибывших в Беларусь трудовых мигрантов. Потом на некоторое время уступили первенство.

Чаще к нам на работу стали приезжать узбеки — 285 человек в первом квартале (годом ранее — 212). Из Узбекистана к нам чаще всего приезжают работники, которые заняты в торговле и общепите, а из Китая и Украины — рабочие и квалифицированные специалисты.

На заработки в Беларусь приезжают в том числе из таких стран, как Уругвай, Непал, Гана, Египет, Арабские Эмираты.

Чаще всего иностранцы трудоустраиваются в организации Минска — 2285 человек в январе-марте (годом ранее — 1720), а реже всего — в Могилевской области — 75 (годом ранее — 88). Сократилось число иностранных трудовых мигрантов в Брестской и Гомельской областях.

Для работы в Парке высоких технологий в первом квартале этого года прибыло 306 иностранцев. Больше всего — из России, Украины и Казахстана (206, 30 и 27 человек соответственно).

Белорусы стали чаще уезжать на заработки за рубеж. В первом квартале этого года в поисках работы за границу уехал 2251 человек. Об этом сообщили в департаменте по гражданству и миграции МВД. Для сравнения: за 3 месяца прошлого года «за рублем» выехало на 64 человека меньше, а за первый квартал 2017-го — на 412 человек меньше (по сравнению с нынешним годом). Из тенденций — белорусы все реже выбирают российский рынок труда, а литовский и чешский — чаще.

Напомним, на белорусском рынке труда растет дефицит рабочих. Так, на начало мая по рабочим специальностям было заявлено 63,1% от общего числа вакансий (месяцем ранее — 62,7%). Для сравнения: на аналогичный период 2018 года для рабочих было 61,4% от всех предложений нанимателей.

На 1 мая в целом по стране было 80,6 тысячи вакансий. При этом большинство из них — 63,1% — для рабочих. К примеру, для продавцов сегодня в общереспубликанском банке вакансий значится больше 2,5 тысячи предложений от нанимателей, водителей автомобиля — 4,2 тысячи, поваров и уборщиков помещений — по 1,6 тысячи, грузчиков — 800, санитарок — 840, дорожных рабочих — 450.

 
Теги: Минск
 
 
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Китайцы, россияне и узбеки стали чаще искать работу в нашей стране, а украинцы - реже.
 
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