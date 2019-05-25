Детский труд. Может ли школьник заработать на каникулах?

Источник материала: Аргументы и факты

Не за горами летние каникулы у школьников. Для одних – это возможность отдохнуть после сложного учебного года, для других – заработать на «мобильник» или подарок маме.

С какого возраста можно работать по закону? Как регулируются трудовые отношения между несовершеннолетним и нанимателем? Куда школьника не примут на работу ни при каких условиях? Где искать вакансии? Об этом – в материале «АиФ».

ПО ЗАКОНУ

Согласно ст. 21 Трудового кодекса (ТК) Республики Беларусь заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет. При этом с письменного согласия одного из родителей (усыновителей, попечителей) можно устроиться на работу и с 14 лет, но с соблюдением некоторых условий. В документе они обозначены довольно расплывчато, но там сказано, что эти работы должны быть легкими и не вредными для здоровья и развития ребенка, а также не препятствовать получению образования.

Стоит учесть, что все лица моложе 18 лет принимаются на работу лишь после предварительного медицинского осмотра. Для приема на работу несовершеннолетнему обязательно понадобятся документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении / паспорт), справка из школы, призывникам необходимо иметь при себе приписное свидетельство из военкомата. Если ребенок устраивается на работу впервые, ему понадобится трудовая книжка. Также могут потребовать заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК) о состоянии здоровья (для детей-инвалидов).

Для некоторых профессий нужен диплом или иной документ об образовании и профессиональной подготовке, подтверждающий наличие права на выполнение данной работы.

КЕМ УСТРОИТЬСЯ?

Правительством подготовлен специальный перечень работ, на которые могут взять с 14 лет. В частности, в него входят расклейка объявлений, прием и выдача одежды в гардеробе, выдача в прокат спортивного инвентаря, снаряжения, дисков, видеокассет (без принятия выручки), работы с использованием компьютера, работы в лесном хозяйстве и по озеленению городских территорий, сельскохозяйственные работы по выращиванию и уходу за сельскохозяйственными культурами, цветами, по сбору и обработке урожая. Также можно устроиться внештатным корреспондентом в СМИ, флористом, курьером, аниматором, специалистом по уборке квартир или территорий. В некоторых случаях допускается работа в строительной или ремонтно-строительной сфере.

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При этом по закону ни в одной из профессий 14-летнего ребенка не могут заставить переносить тяжести и не допустят к работе с различными машинами, сложным техническим оборудованием и т.п.

Правительством также был утвержден список работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет. Он довольно объемный и в основном включает в себя тяжелые работы с вредными и опасными условиями труда. В частности, это буровые, взрывоопасные, верхолазные, подземные, подводные, горные работы, охота, убой животных и птиц, работы с применением опасных химических веществ, инструментов и оборудования, труд, связанный с материальной ответственностью, работа в ночных клубах, барах, казино. Есть некоторые ограничения и по занятости в больницах и поликлиниках.

Стоит учесть, что пока работнику нет 18 лет, то работодатель не может установить ему испытательный срок. Также нельзя работать по совместительству в нескольких местах.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Согласно ст. 112 ТК полная норма продолжительности рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Однако для работников моложе 18 лет устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени: в возрасте от 14 до 16 лет – не более 23 часов в неделю, от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю. При этом продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 4 часа 36 минут и 7 часов соответственно.

К слову, если ребенок намерен продолжить работу во время учебного года, то допустимое трудовое время сокращается еще в два раза. Смены тоже станут короче: 2 часа 18 минут (с 14 до 16 лет) и 3 часа 30 минут (с 16 до 18 лет).

Стоит также учитывать, что несовершеннолетние не могут работать в ночные смены (с 22 до 6 часов), сверхурочно, в государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные президентом нерабочими. Также запрещено устанавливать детям ненормированный рабочий день.

Интересно, что согласно ст. 279 ТК заработную плату несовершеннолетним должны выплачивать в таком же размере, как и взрослым работникам при полной норме отработанных часов. Например, если 15-летний работник отработал 23 часа за неделю, то он получит такую же зарплату, как взрослый, отработавший 40 часов. То же самое касается сдельных работ по сдельным расценкам. А вот при совмещении учебы и работы во время учебного года этот алгоритм не работает: в данном случае ребенку начислят зарплату пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

ГДЕ ИСКАТЬ?

Лучше всего попросить помощи в поисках работы взрослых родственников. Также летние вакансии могут быть даже в школе, так что подойти с подобным вопросом к учителям или директору совсем не зазорно.

Кроме того, в Интернете работают специализированные сайты по поиску работы. Однако объявления в социальных сетях вроде «легкий заработок за два часа» лучше игнорировать. Чаще всего ничего хорошего они не сулят, можно нарваться на обман или, что еще хуже, попасть в криминальную историю.