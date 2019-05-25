В соседней Литве 26 мая проходит второй тур президентских выборов

Источник материала: Аргументы и факты

26 мая в Литве проходит основной день второго тура голосования на президентских выборах. Участки для голосования открыты для избирателей с 7 утра до 8 вечера по местному времени.

На пост главы государства претендуют двое кандидатов. Среди них 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните, набравшая в первом туре выборов 31,31% голосов, и 54-летний экономист Гитанас Науседа (30,94%). Всего в первом туре голосования 12 мая принимали участие девять кандидатов.

Отметим, что действующий президент Литвы Даля Грибаускайте не участвует в выборах, так как по законам страны политик не может баллотироваться на третий срок. Ее полномочия истекают в июле 2019 года.

Предварительные итоги голосования станут известны поздно вечером 26 мая.